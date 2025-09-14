"1 Eylül'e kadar seçim düşünmedik"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Beyaz TV’ye verdiği özel röportajda sarı-lacivertli kulübün gündemine dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Transfer politikalarından teknik direktör tercihlerine, seçim sürecinden Kerem Aktürkoğlu’nun transferine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Safi, kulüp içindeki stratejik yaklaşımları da gözler önüne serdi.

Seçim süreci: 1 Eylül’e düşünmedik

Safi, seçim çalışmalarının başlangıç tarihine dair yaptığı açıklamada, yaz döneminin tamamen transfer ve kamp süreciyle geçtiğini belirtti.

“Seçime özel bir yatırım yapmadık, transferleri seçim için gerçekleştirmedik” diyen Safi, kulübün mali disiplinini koruyarak hareket ettiklerini vurguladı. Yeni teknik direktör Tedesco’ya da hoş geldin mesajı ileten Safi, onun enerjisinin sahaya yansıyacağına inandığını söyledi.

Transfer politikası: 8 numara gündemimizde yok

Fenerbahçe’nin kadro yapılanması hakkında konuşan Safi, kulüp tarihinin en pahalı kadrosunun kurulduğunu ifade etti. 8 numara pozisyonuna dair gelen soruya ise net bir yanıt verdi:

Teknik ekip ihtiyaç duysaydı alırdık. Fenerbahçe’nin alamayacağı oyuncu yok.

Mourinho ile ayrılık: Dost kalmak içindi

Jose Mourinho’nun ayrılığına dair soruya içtenlikle yanıt veren Safi, fikir ayrılıklarının dostane bir ayrılıkla sonuçlandığını belirtti. “Mourinho hâlâ bizim arkadaşımız, kulübe büyük emekleri oldu” diyerek, Portekizli teknik adamla olan bağlarının sürdüğünü dile getirdi.

“Fenerbahçe'ye hediye ettik”

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında konuşan Safi, bu sürecin Başkan Ali Koç’un özel ricasıyla gerçekleştiğini açıkladı. “Kerem, karakteriyle ve skorer kimliğiyle tam bize uygun bir oyuncu. Bu sezonun en iyi transferlerinden biri olacak” diyen Safi, oyuncuya duyduğu güveni ve beklentilerini açıkça ortaya koydu.

Aktürkoğlu’nun geçen sezon 70 maçta 41 gole katkı sağladığını da vurgulayan Safi, bu istatistiklerin transferin ne denli isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti.