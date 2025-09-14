"1 Eylül'e kadar seçim düşünmedik"

"1 Eylül'e kadar seçim düşünmedik"
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hakan Safi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Beyaz TV’ye verdiği özel röportajda sarı-lacivertli kulübün gündemine dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Transfer politikalarından teknik direktör tercihlerine, seçim sürecinden Kerem Aktürkoğlu’nun transferine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Safi, kulüp içindeki stratejik yaklaşımları da gözler önüne serdi.

Seçim süreci: 1 Eylül’e düşünmedik

Safi, seçim çalışmalarının başlangıç tarihine dair yaptığı açıklamada, yaz döneminin tamamen transfer ve kamp süreciyle geçtiğini belirtti.
“Seçime özel bir yatırım yapmadık, transferleri seçim için gerçekleştirmedik” diyen Safi, kulübün mali disiplinini koruyarak hareket ettiklerini vurguladı. Yeni teknik direktör Tedesco’ya da hoş geldin mesajı ileten Safi, onun enerjisinin sahaya yansıyacağına inandığını söyledi.

Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli olduFenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu

Transfer politikası: 8 numara gündemimizde yok

Fenerbahçe’nin kadro yapılanması hakkında konuşan Safi, kulüp tarihinin en pahalı kadrosunun kurulduğunu ifade etti. 8 numara pozisyonuna dair gelen soruya ise net bir yanıt verdi:

Teknik ekip ihtiyaç duysaydı alırdık. Fenerbahçe’nin alamayacağı oyuncu yok.

Mourinho ile ayrılık: Dost kalmak içindi

Jose Mourinho’nun ayrılığına dair soruya içtenlikle yanıt veren Safi, fikir ayrılıklarının dostane bir ayrılıkla sonuçlandığını belirtti. “Mourinho hâlâ bizim arkadaşımız, kulübe büyük emekleri oldu” diyerek, Portekizli teknik adamla olan bağlarının sürdüğünü dile getirdi.

“Fenerbahçe'ye hediye ettik”

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında konuşan Safi, bu sürecin Başkan Ali Koç’un özel ricasıyla gerçekleştiğini açıkladı. “Kerem, karakteriyle ve skorer kimliğiyle tam bize uygun bir oyuncu. Bu sezonun en iyi transferlerinden biri olacak” diyen Safi, oyuncuya duyduğu güveni ve beklentilerini açıkça ortaya koydu.

Aktürkoğlu’nun geçen sezon 70 maçta 41 gole katkı sağladığını da vurgulayan Safi, bu istatistiklerin transferin ne denli isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı
Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı