1.6 milyar izleyicisi vardı: Kaçak maç sitesi kapatıldı

Dünyanın en büyük korsan spor yayın platformlarından biri olan Streameast, uluslararası bir operasyonla kapatıldı.

Premier Lig’den NBA’e, Şampiyonlar Ligi’nden NFL’e kadar milyonlarca kişinin izlediği platform, ABD merkezli Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ile Mısır polisinin ortak operasyonuyla durduruldu.

ACE ve Mısır polisi, Kahire yakınlarındaki Sheikh Zayed şehrinde düzenledikleri baskında iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bilgisayarlar, telefonlar, nakit para ve kripto varlıklara el konuldu.
ACE Başkanı Charles Rivkin, operasyonu “dijital korsanlıkla mücadelede tarihi bir zafer” olarak nitelendirdi.

1.6 MİLYAR ZİYARETÇİ

Streameast, yalnızca geçtiğimiz yıl 1,6 milyar ziyaretçiye ulaşarak korsan yayıncılıkta küresel ölçekte bir dev haline gelmişti.
Platform, 80’den fazla domain üzerinden kullanıcılarına Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Formula 1, NBA, MLB ve NFL gibi organizasyonları yasa dışı şekilde sunuyordu.

SPORUN HER BRANŞI VARDI

DAZN COO’su Ed McCarthy, Streameast’in sporun her seviyesinden değer çaldığını ve taraftarları riske attığını belirterek operasyonu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Midia Research analisti Ben Woods ise yüksek abonelik ücretleri ve yayın haklarının çok sayıda platforma bölünmesinin korsan yayınlara yönelimi artırdığını vurguladı: Canlı sporları daha erişilebilir kılmadan bu sorun ortadan kalkmaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

