Zora düşen AKP medyası tehdit diline sarıldı! Özgür Özel'i bakın nasıl hedef aldılar

Yayınlanma:
AKP'ye fark üzerine fark atan üzerindeki yargı kıskacı rağmen mücadelesini sürdüren CHP'nin Lideri Özgür Özel'e bugün de AKP medyasından tehdit gibi haber yapıldı. Özel'e yine Selahattin Demirtaş işaret edilerek tutuklama iması yapıldı.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP, seçim başarısının ardından yargı ve siyasi baskılarla karşı karşıya. Belediye başkanları, henüz haklarında iddianame hazırlanmadığı hâlde aylarca tutuklu kalırken, çeşitli illerde tartışmalı yargı kararlarıyla kayyum atamaları yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mart ayından bu yana 50'den fazla miting düzenleyerek hem bu müdahalelere karşı tepkisini ortaya koyuyor hem de yurttaşları Anayasal haklarını kullanmaya çağırıyor. Özel, tüm yasal ve demokratik hakları çerçevesinde muhalefetini sürdürüyor.

Ancak Özel’in bu tutumu, iktidara yakın medyada dikkat çeken bir şekilde hedef alındı. Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan dünkü haberde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “tutukluluğu siyasi” olarak tanımlanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Özgür Özel arasında paralellik kuruldu. “Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda” başlıklı haberde, Demirtaş’ın aldığı uzun hapis cezaları hatırlatıldı.

Dünkü haberin ardından rahatsız edici dili ve Atatürk düşmanlığı ile tanınan Yenit Akit de harekete geçti. Yeni Akit, "Kaos üretenin sonu Selo gibi olur" başlıklı haberini basılı gazetenin manşetine taşıdı. Akit de aynı Türkiye Gazetesi gibi Özel'e aba altından 'hapis cezası' sopası gösterdi.

whatsapp-image-2025-09-10-at-09-02-31.jpeg
Yeni Akit ayrıca Manifest grubu üyelerinin vücut uzuvlarını sansürledi.

Öte yandan Özgür Özel, konuşmalarında sık sık CHP liderliğinin büyük bir sorumluluk taşıdığını bu siyasi mücadele yolunda da her şeyi göze aldığını vurguluyor. Özel, iktidarın politikalarına karşın Anayasal ve demokratik hakları savunmaya devam edeceğini bildiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

