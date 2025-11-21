Yine her şey unutuldu! Engelli genci dövdü 4 yıl sonra Tokyo'ya uçak biletini kaptı

2021 yılında işitme engelli bir genci yumrukladığı görüntülerle tepki çeken Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir’in, 2025 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları kafilesinde yer aldığı ortaya çıktı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Faruk Demir’in yanında bulunanlarla birlikte engelli bir genci yumrukladığı görülüyordu. O dönem federasyon başkanı olan Yakup Ümit Kihtir, kamuoyunun tepkisi üzerine açıklama yapmış ve “Camiamız olarak utanç duyuyoruz” diyerek Demir’in federasyondan ihraç edildiğini duyurmuştu.

ENGELLİYE ŞİDDET FAİLİNİ SPORTİF DİREKTÖR YAPTILAR

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre; 15-26 Kasım 2025’te Japonya’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda çekilen kareler, bu ihracın sadece sözde kaldığını gösterdi. Demir’in, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayladığı resmi kafile listesinde “sportif direktör” sıfatıyla yer aldığı görüldü. Listede masa tenisi ve taekwondo branşları için adı geçiyor.

Oyunlar sırasında çekilen fotoğraflarda Faruk Demir’in tribünde ve protokol bölümünde yer aldığı görüldü.

Demir'in engelli genci dövdüğü anlar

İşitme Engelliler Federasyonu yöneticisi Faruk Demir, işitme engelli genci dövdü

UTANÇ DUYMUŞTU ŞİMDİ AYNI KAREDE

Aynı karede AKP Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural ve eski başkan Yakup Ümit Kihtir de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan federasyonlar, uluslararası organizasyonlara katılacak kafile listesini bakanlığa iletmekle yükümlü.

CHP'Lİ BÜLBÜL SKANDALI MECLİS'E TAŞIDI

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından konuyu TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, verdiği soru önergesinde “Faruk Demir isimli şahıs hakkında şimdiye kadar herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma yürütülmüş müdür” diye sordu. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını ve federasyona yönelik herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını da sordu.