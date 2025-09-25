Yılmaz Tunç: Millet Erdoğan'ın vekil olamayacağını bile bile AKP'yi iktidara getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partisi AKP'nin Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde AKP Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda konuştu.

Yılmaz Tunç, AKP'nin kuruluşunu ve 2002'deki siyasi engellemeleri hatırlattı. Tunç, o dönem yalnızca AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının engellendiğini ifade etti.

Tunç, halkın Erdoğan'ın milletvekili olamayacağını bile bile AKP'yi iktidara getirdiğini yani siyasi engellemelere rest çektiğini anlattı.

Tunç, şunları ifade etti:

"Tabii 23 yıllık süreçte türlü türlü engellemelerle karşılaştık. Partimize kapatma davaları açıldı. Kurucu üyelerimiz arasında başörtülü var diye daha iktidara gelmeden dava açıldı.

AK Parti Genel Başkanı ilk seçimlerde milletvekili seçilemedi.

Yüksek Seçim Kurulu milletvekili olamaz dedi. Şiir okuduğu için dedi. Mahkumiyeti var dedi.

1. bölge, 1. sıra. Ben o zaman Pendik'te ilçe başkanıydım. 1. sıra milletvekilimiz değişti. Kemal Unakıtan oldu.

Millet Genel Başkanının milletvekili olamayacağını bile bile kendi kurduğu partiyi gitti iktidara getirdi. Çözülür dedi.

Bir iktidara getireyim AK Parti'yi, milletvekillerini bir seçeyim. Ve o kararlılığı gösterdi ve gerçekten de çözüldü. 2002'de AK Parti iktidara geldi. Siirt seçimlerinde milletvekili seçilenlerin yeterliliği ile ilgili bir iptal oldu. Tamamı boş olması lazım. Siirt'te milletvekillerinin yeni bir seçim olabilmesi için. Orada Mervan Gül milletvekilimiz vardı. Ben dedi İstifa ediyorum dedi.

Siirt'te seçimler yapılsın. Recep Tayyip Erdoğan gelsin benim memleketimden milletvekili seçilsin diyorum. Orada o yolu açtı"

"AKP YARGISI OPERAYONU" SÖZLERİNE YANIT VERDİ"

Tunç bu konuşmasının ardından da CHP'yi hedef aldı.

Tunç, son dönemdeki CHP'ye yönelik yargı kıskacı hakkında konuştu. CHP'nin davaların AKP'nin bir siyasi operasyonu olduğu eleştirisine yanıt verdi. Tunç, yargıya haksız eleştiriler olduğunu CHP'nin de 'milletin yargısını" hesap sormasını 'hazmedemediğini' söyledi. Tunç şunları sarf etti: