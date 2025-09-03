Yılmaz Tunç Akın Gürlek'e yanıtı açıktan verdi! "Savcılık iddia makamıdır"

Tartışmalı İBB soruşturması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, geçtiğimiz gün ilk kez konuştu.

Gürlek, soruşturmanın 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası olduğunu söyledi.

Gürlek, soruşturma kapsamında 'tutuklama' ve 'tahliye' kararları verdiklerini söyledi:

"Hatta itirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için kendileri baskı yapıyor. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz"

Birçok hukukçu iddia makamı olan Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama veya tahliye kararı veremeyeceğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Gürlek'in bu ifadelerine TRT'den yanıt verdi.

TRT Haber'e konuk olan Tunç'a kanalın spikeri Gürlek'in açıklamalarını sordu.

Tunç, savcılığın iddiama makamı olduğunu ve tutuklama kararının mahkemeye ait olduğunu vurguladı:

"Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 100. maddesindeki şartlar gerçekleşmişse yargı makamları, mahkemeler, hakimler tutuklama kararları verebilir.

Başsavcımızın bunu tek başına yürütmüyor Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani savcılar dosyalara hakimdir ve sonrasında bu savcıların bunlar iddiadır.

Neticede savcılık iddia makamıdır. İddia makamının öne sürdüğü bu iddialarla ilgili olarak bunu değerlendiren ilk aşamada tutuklama kararlarını veren Sulh Ceza hakimidir."

"SADECE GİZLİ TANIK İFADESİYLE TUTUKLAMA VARSA İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Tunç, 'gizli tanık' örneği de vererek tutuklamalarda 'yanlış' bir karar varsa itiraz yolunun açık olduğunu şöyle ifade etti:

Eğer bu kararlar yanlış, hatalı olduğu kanaatindeyse insanlar, kişiler itiraz mekanizmaları da açık.

Dolayısıyla sadece tanık ifadesiyle ya da gizli tanık ifadesiyle tutuklama eğer böyle bir durum varsa itiraz edilebilir. İtiraz mekanizması bunu denetler. Başka somut deliller var mı ona bakar.

Çünkü Ceza Mahkemesi Kanunumuzda tutuklamanın en önemli şartlarından biri kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı. Bu somut delillerin içerisinde evet tanık delili bir tahdiri delildir ama onu destekleyen maslak raporları varsa, emniyet kayıtları varsa, HTS kayıtları varsa, baz kayıtları varsa tüm bunların hepsi birden değerlendirilir ve sonucunda mahkeme karar verir."

Tunç, TRT Haber spikerinin sorduğu Akın Gürlek sorusuna tam olarak şöyle yanıtladı: