Yeniden Refah'tan 'İmralı' çıkışı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kılıç toplantıda ekonomik krize vurgu yaparak emekli ve çalışanların yaşadıkları sorunları sıraladı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da dikkat çeken Kılıç, Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da hali hazırda sık sık ziyaret edildiğini hatırlattı. Kılıç, "Kendisini İmralı Adası’nda ziyaret ediyorlardı. Devlet yetkilileri de görüşüyorlardı. Vereceği bir mesaj varsa görüşmeler aracıyla bu mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyona iletebilir. Zaten de iletmiştir. Zaten Sayın Bahçeli’nin deyimi ile süreç başta terörist başının verdiği destek ile başlatılıp devam ettirilmiştir" dedi.

'İmralı' gerilimi sürüyor: MHP'li Semih Yalçın'a Yeniden Refah'tan yanıt

"MECLİS'İ İMRALI’YA GÖTÜRMENİN BİR GEREĞİ YOK"

Meclis'in İmralı'ya gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmalar hakkında da konuşan Kılıç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İmralı’ya, terör örgütü başının ayağına götürmenin bir gereği yoktur" ifadelerini kullandı.