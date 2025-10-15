'İmralı' gerilimi sürüyor: MHP'li Semih Yalçın'a Yeniden Refah'tan yanıt

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'ın "Öcalan Meclis'e gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin" önerisine "Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır" ifadeleriyle tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'a yanıt Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç'tan geldi.

Kılıç, MHP'li Semih Yalçın'ın "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı işin başından beri Terörsüz Türkiye sürecine şiddetle karşı çıkıyor" paylaşımına ilişkin "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıyı anlamak yerine, kastedilen dışında anlamlandırmaya çalışmışsınız" ifadelerini kulllandı.

YENİDEN REFAH VE MHP ARASINDA 'İMRALI' GERİLİMİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın komisyonda dinlenmesi yönündeki önerilere tepki göstererek, "Öcalan Meclis'e gelemiyorsa, Devlet Bahçeli İmralı'ya gitsin" ifadesini kullanmıştı.

Erbakan'ın bu sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Yeniden Refah Partisi'nin Terörsüz Türkiye' sürecine karşı olduğunu öne sürerek "Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin

SUAT KILIÇ'TAN MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'A YANIT

Bunun üzerine bir paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "Öncelikle bilmelisiniz ki Yeniden Refah Partisi, oluşturmaya çalıştığınız algının aksine, Terörsüz Türkiye’den yanadır. Üstelik bir yıllık malum süreç nedeniyle değil; terör belasının milletimizin ve memleketimizin başına bela olduğu ilk günden beri iradesi bu yöndedir ve nettir" diyerek şunları ifade etti:

"Birçoklarının siyasi sermayesinin terörle mücadele olduğu yıllarda bile, Milli Görüş milim sapmadan terörü reddetmiş, terörün nedenlerini bertaraf etmek için tüm imkanları seferber etmiş, ırk değil kardeşlik temelinde çözüm için gayret göstermiştir.

Bugün de arzumuz terör örgütünü tüm şubeleriyle tasfiye etmek, PKK ile birlikte PYD/YPG’yi de bitirmek, terörün kanlı elini, kirli dilini, paslı mazisini siyasetimizden ve ülkemizden tümüyle tasfiye etmektir.

Bunu yaparken, terörü azdırmamak, siyasi uzantılarını şımartmamak, TBMM çatısı altında atılan bölücü sloganlara razı olmamaktır. Esasında Sayın Devlet Bahçeli’ye yapılan çağrı da bu minvaldedir. Sürecin başında önerilen şekliyle, terörist başının Meclis’e gelmesi makul ve münasip değildir. Meclis’ten bir heyetin terör örgütü elebaşının ayağına gitmesi hususunda ise kararsızlık ve belirsizlik gözlemlenmektedir."

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç

Erbakan'ın "Bahçeli İmralı'ya gitsin" sözlerine yanıt geldi: "Akıbeti, siyaset kabristanıdır"

"TÜRKİYE’NİN EN "BÜYÜK" ÜÇÜNCÜ PARTİSİ, KÜÇÜMSEDİĞİNİZ YENİDEN REFAH PARTİSİ’DİR"

"Sayın Genel Başkanımızın bu noktadaki çağrısı, "Madem öyle, süreci başlatan Sayın Bahçeli’nin son noktayı koyması da elzemdir" şeklindedir. Yoruma gerek bırakmayacak kadar da açıktır ve nettir. Başlattığınız süreçten, gittiği istikametten, katedilen mesafeden memnunsanız, süreç nedeniyle bir tereddüt ya da endişe içinde değilseniz alınmanızı gerektirecek bir hususun olmadığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullanan Kılıç 2023 Genel Seçimleri'nde ittifak ortaklığı yaptığı MHP'nin genel başkan yardımcısına tepkisini şöyle sürdürdü:

"Bu arada partimizden "küçük parti" diye söz etmişsiniz. İşte buna cidden üzüldüğümüzü bilmenizi isterim. Umarım, geçmişte olduğu gibi gelecekte de küçümsediklerinize ihtiyaç hissetmezsiniz. Ayrıca "küçük parti" dediğiniz Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin üçüncü "büyük" partisi oldu. Bununla birlikte, Yargıtay sisteminde onaylı üye sayıları sıralamasında da Türkiye’nin en "büyük" üçüncü partisi, küçümsediğiniz Yeniden Refah Partisi’dir.

Dilerim, makul ve samimi bir açıklamayı reddetmek için esirgemediğiniz lügatınızı, çok yakın zamanda terör örgütü elebaşı hakkında Yüce Meclis çatısı altında slogan atan ve attıranlardan da esirgemezsiniz. Siz bir cevap uğruna nezaketi terk ettiniz. Biz nezaket sınırlarını ihlal etmeyeceğiz. Zira, temsil ettiğiniz Milliyetçi Hareket Partisi’nin, siyasi hayatımızdaki yarım yüzyılı aşkın mümtaz varlığına ve çok değer verdiğimiz vatanperver, milletperver camiasına her zaman saygımız var."