Erbakan'ın "Bahçeli İmralı'ya gitsin" sözlerine yanıt geldi: "Akıbeti, siyaset kabristanıdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyonun PKK terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesi yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Erbakan, "Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin" dedi.

ERBAKAN'IN "BAHÇELİ İMRALI'YA GİTSİN" SÖZLERİNE YANIT GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile İmralı sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "terör meselesine vurduğu neşterin" muhalefet partilerinde hüsrana yol açtını söyleyen Semih Yalçın, 'Yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere bazı küçük partilerin' Türkiye gerçeklerinden büsbütün uzaklaştığını ifade etti.

"Bahçeli İmralı'ya gitsin" diyen Fatih Erbakan'ın Küçük oy hesaplarının peşinde koştuğu eleştirisini yapan Yalçın, o sözler için "Toy bir pehlivanın ağır sıkletteki güreşçilere elense çekmeye çalışmasına benziyor." dedi. Erbakan'ın kamu vicdanını dikkate almadığını da ifade eden Yalçın, Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbetini siyaset kabristanı olacağını söyledi.

"AKIBETİ, SİYASET KABRİSTANIDIR"

MHP'li Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: