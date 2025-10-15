Erbakan'ın "Bahçeli İmralı'ya gitsin" sözlerine yanıt geldi: "Akıbeti, siyaset kabristanıdır"

Erbakan'ın "Bahçeli İmralı'ya gitsin" sözlerine yanıt geldi: "Akıbeti, siyaset kabristanıdır"
Yayınlanma:
MHP tarafıdnan Erbakan'ın "Bahçeli İmralı'ya gitsin" sözlerine yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erbakan'ın "küçük o hesapları" yaptığını ifade ederek "Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyonun PKK terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesi yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Erbakan, "Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin" dedi.

ERBAKAN'IN "BAHÇELİ İMRALI'YA GİTSİN" SÖZLERİNE YANIT GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile İmralı sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "terör meselesine vurduğu neşterin" muhalefet partilerinde hüsrana yol açtını söyleyen Semih Yalçın, 'Yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere bazı küçük partilerin' Türkiye gerçeklerinden büsbütün uzaklaştığını ifade etti.

"Bahçeli İmralı'ya gitsin" diyen Fatih Erbakan'ın Küçük oy hesaplarının peşinde koştuğu eleştirisini yapan Yalçın, o sözler için "Toy bir pehlivanın ağır sıkletteki güreşçilere elense çekmeye çalışmasına benziyor." dedi. Erbakan'ın kamu vicdanını dikkate almadığını da ifade eden Yalçın, Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbetini siyaset kabristanı olacağını söyledi.

"AKIBETİ, SİYASET KABRİSTANIDIR"

MHP'li Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

FATİH ERBAKAN’A CEVAP

Terör meselesine Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin vurduğu neşter, en önemli politik istismar vasıtalarından birini kaybeden muhalefetin her kademesinde hüsrana yol açtı.

MHP’nin belirgin çekim gücü ve çözüm odaklı politikaları, özellikle siyaset evreninde başıboş meteorit konumundan öteye geçemeyen bazı küçük partileri Türkiye gerçeklerinden büsbütün uzaklaştırdı. Fatih Erbakan’ın başında olduğu Yeniden Refah Partisi de bunlardan biri...

YRP Genel Başkanı işin başından beri Terörsüz Türkiye sürecine şiddetle karşı çıkıyor. Küçük oy hesaplarının peşinde koşan Fatih Erbakan; aklınca Terörsüz Türkiye olgusunu değersizleştirmeye, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Fatih Erbakan’ın tutumu, destede güreşen toy bir pehlivanın ağır sıkletteki güreşçilere elense çekmeye çalışmasına benziyor.

Yeniden Refah Partisi gibi halk nezdinde karşılığı tükenmekte olan küçük partiler, varlık ispatı çabasında çareyi MHP muarızlığında buluyorlar. Bu gibilerin gözleri kör, kulakları sağır, basiretleri de kapalı olur. Akan kanın durması, sosyal barışın vatan sathına yayılması ve bin yılık kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi Fatih Efendi ve avenesinin umurunda değil.

Bizden söylemesi! Milletimiz; Fatih Erbakan gibi ne istediğini bilmeyen, kamu vicdanını dikkate almayan, Türkiye’nin hayati ihtiyaç ve çıkarlarını görmezden gelen politikacı taslaklarına asla prim vermez. Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır.

erbakanin-bahceli-imraliya-gitsin-sozlerine-yanit-geldi-akibeti-siyaset-kabristanidir.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

