Yeni Şafak hem Ali Yerlikaya'yı hem danışmanını hedef aldı! "Emoji Bakan"

AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak'ın televizyon kanalı Tvnet'te ilginç bir sahne yaşandı.

Yenisafak.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'ın gündeme ilişkin görüşlerini belirttiği programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hedef alındı.

"YÜREKLİ BİR YENİ ŞAFAK MUHABİRİ ARANIYOR"

Kılıçarslan, Bakan Yerlikaya'nın danışmanlığını yapan 'İletişim profesörünün' 28 Şubat'ta 'neler yaptığını' araştıracak 'Yürekli bir Yeni Şafak muhabiri' arandığını söyledi. Kılıçarslan şunları sarf etti:

"O iletişim profesörünün 28 Şubat'ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor Ersin Çelik. Ali Yerlikaya'nın iletişim danışmanı olan prof mrof adamın 28 Şubat'ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor."

YENİ ŞAFAK'TAN TALEBE ONAY GİBİ SÖZLER

Yenisafak.com.tr'nin başındaki isim olan Çelik de, "Bakalım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Kılıçarslan , "Madem öyle manşet böyle. Madem öyle manşet böyle" dedi.

Kısa bir sessizlik sonrası Çelik'in, "Mesela o sosyal medya algısı da bitti yani İçişleri Bakanının sosyal medyası da..." ifadelerinin ardından Kılıçarslan, Yerlikaya'ya takılan 'lakabı' açıkladı.

"EMOJİ BAKAN NEDİR ABİ YA"

Kılıçarslan, Yerlikaya'nın 'Emoji bakan' olarak anıldığını söyleyip, "Kocaman bir emojiye dönüştü abi" dedi. Kılıçarslan şunları sarf etti:

"Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü abi. Herkes dalga geçiyor. Emoji bakan diye. bak emoji bakan diye dalga geçiyorlar abi artık Ali Yerlikayla. Emoji bakan nedir abicim ya"

HEDEF GÖSTERİLEN İSİM ERGÜN YOLCU MU?

Kılıçarslan'ın hedef gösterdiği isim Prof. Dr. Ergün Yolcu olabilir mi? Yolcu, Kılıçarslan'ın bahsettiği gibi bir İletişim Profesörü. Yolcu, Yerlikaya'nın başdanışmanlığını yapıyor.