AKP'deki hizip ortaya çıktı: İşte kendilerine verdikleri isim!
Türkiye AKP iktidarında son yılların en çalkantılı dönemlerini yaşamaya devam ediyor. CHP'nin oylarını giderek artırması, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması ve cumhurbaşkanı aday adaylarında ismi öne çıkan Mansur Yavaş-ABB hakkında başlatılan süreçler toplumu geren konuların başında yer alıyor.
Anayasaya göre normal şartlarda yeniden aday olması mümkün olmayan Erdoğan'ın ya AKP-MHP'li vekillerin yanı sıra başka vekiller ile erken seçim kararı alıp yeniden aday olacağı, ya da yerine bir ismi gösterip aday olmayacağı senaryoları Ankara'da kulislerinde konuşuluyor.
Medyaya yansıyan iddialara göre Erdoğan aday olmazsa yerine; Bilal Erdoğan, Hakan Fidan ya da Selçuk Bayraktar'ı aday gösterebilir. Ancak bunlar hali hazırda iddialardan ibaret. Ne AKP ne de Erdoğan tarafından bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiğini en net şekilde dillendiren isimlerin başında ise Devlet Bahçeli geliyor.
"HAKAN FİDAN HEDEFE KONUYOR"
Ankara'da bu iddialar süregelmeye devam ederken Nefes yazarı Deniz Zeyrek ortaya bomba bir iddia attı. İddiaya göre parti içerisinde bir kanat Hakan Fidan'ın seçenek olduğunu söylüyor ancak sırf bu ihtimal nedeni ile Hakan Fidan daha çok hedefe konuluyor.
İddiaya göre; Fidan'ın acımasız bir şekilde hedef alındığı, denklemin dışına itilmeye çalışıldığı herkes tarafından görülüyor.
ERDOĞAN'IN GÜCÜNÜ KULLANIYORLAR: KENDİLERİNE 'REFORMCULAR' DİYORLAR
Öte yandan iddiaların en büyüğü AKP içerisindeki bir hizibin Erdoğan'ın gücünü kullandığı, Erdoğan'a erişimi engelleyen elitlerin olduğu...
AKP içindeki bir kanadın partinin bu gruba karşı güçlenmesi ve kontrolü ele geçirmesini savunduğu ifade ediliyor.
AKP içindeki bu hizibin kendisine reformcular dediği de ifade ediliyor.
Deniz Zeyrek'in yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
Biz iktidar mahallesini dışarıdan izleyen garibanlar olarak da bu süreçlerin sadece sonuçlarını görebiliyoruz.
Şimdi gelin iktidarın dahi gözünden kaçan, geç fark edildiği için de kontrolden çıkan durumlara bir bakalım:
- AK Parti’de “Erdoğan sonrası dönem” için Hakan Fidan’ın bir seçenek olduğunu söyleyenler var. Ancak, Hakan Fidan’ı sırf böyle bir ihtimal olarak anıldığı için hedef tahtasına koyanlar daha fazla. Fidan’ın çok acımasızca hedef alındığını, bizzat “içeriden” sızdırılan bilgilerle denklemin dışına atılmak istediğini Ankara’da yaşayan ve ucundan kulağından siyasetle uğraşan herkes görüyor.
- AK Parti içinde bir kanat, artık Beştepe’de oluşan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünü kullanan, Cumhurbaşkanı’na erişimi engelleyen bir “elitler” grubu olduğunu savunuyor ve partinin bu gruba karşı yeniden güç kazanması ve kontrolü ele geçirmesi gerektiğini savunuyor. Bu grubun bazı temsilcilerinin kendilerini “reformcular” olarak adlandırdığı da gözlerden kaçmıyor.
- Bakanlar ve bürokrasi içinde de ciddi bir “yer kapma” çatışması var. Bazı bakanların aleyhine bilgiler, o bakanların yerinde olan isimler ve ekipleri tarafından sızdırılıyor. Ekonomi bürokrasisi içindeki çatışma o kadar büyük ve acımasız ki iktidara zarar vereceği biline biline dosyalar sızdırılıyor.