ABD'li eski diplomat Hakan Fidan'ın KAAN ifşasını neden yaptığını açıkladı
ABD'li eski diplomat Matthew Bryza, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KAAN motorlarının ABD'den geldiğini ifade ettiği o açıklamasının bilinçli olarak yapıldığını ifade edip neyin amaçlandığını yorumladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de yaptığı, "ABD Kongresi motor lisansını onaylamadan KAAN üretime başlayamayacak" açıklaması ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yerli ve Milli denilerek lanse eden KAAN'ın motorunun ABD'den geliyor olması tartışmalara yol açmış, bu konu Erdoğan'a yeni yasama yılı resepsiyonunda doğrudan iki defa sorulmuş ancak yanıtını bulamamıştı.

Erdoğan'ın bu tavrı ile KAAN hem motorsuz hem de yanıtsız duruma düşmüştü.

ABD'Lİ ESKİ DİPLOMAT FİDAN'IN İFŞASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

T24'ten Cansu Çamlıbel, ABD'li eski diplomat röportajında bu konuya değindi. Eski diplomat Matthew Bryza, "Amerikan bürokrasisinde üst düzey görevlerde bulunmuş biri olarak bilirim ki bu pozisyonlarda olan insanlar bazen hükümetteki diğer kişilerin ‘söylenmemesi gerektiğini düşündüğü’ şeylerin söylenmesinde fayda görür." ifadelerini kullandı ve diplomaside bazı süreçlerin ilerlemesi için bazı şeylerin açıkça ortaya konası gerektiğini kaydetti.

ABD'li diplomat bu tartışmaların devam ettirilmesinin aptalca olduğunu ifade edip, herkesin Türkiye'nin kendi savaş uçağı motorunun üretmesinin gerçekdışı olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

Çamlıbel eski ABD'li diplomata Hakan Fidan'ın neden KAAN ifşası yaptığını sordu. Diplomat, asıl hedefin Trump'a mesaj göndermek olabileceğini öne sürdü. İşte o soru ve cevap:

  • Türkiye’ye yönelik zaten de-facto silah ambargosu olduğu için KAAN motorunun da o kategoride olduğu dediğiniz gibi malum bir konu. Ama ben Hakan Fidan’ın izah etme şeklinden Kongre’nin genel yaklaşımından değil KAAN’a özel bir frenden bahsettiği izlenimi aldım. O halde sizin başta çizdiğiniz olumlu tablo henüz ABD Kongresi’ne sirayet etmemiş demek ki diyebilir miyiz? Trump Cumhuriyetçi Parti’ye artık neredeyse tam olarak hükmediyor ama Cumhuriyetçiler Erdoğan ve Türkiye konusunda hala rezervli. Şu anki hava böyle mi?

Evet, evet, evet! Soruyu sorma şekliniz, az önce söylediklerimle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Şimdi Kongre’deki bu durumu, ne kadar dikkatli ve deneyimli bir isim olduğunu düşünerek Hakan Fidan söyledikleriyle birlikte okuyalım. Bana kalırsa Fidan büyük olasılıkla bu noktayı ifşa etmek istemiş olabilir. Bu yolla Trump’a bir mesaj göndermek istemiş olabilir. Çünkü hatırlarsanız, Trump Oval Ofis’te Erdoğan’ı ağırlarken kendisine F-35’ler ve F-16’larla ilgili soru sorulduğunda, muğlak bir şey söyledi. “Almak istediği her şeyi alma konusunda başarılı olacak sanırım” gibi bir cümle kurdu. Her şey nedir? İnsanlar F35’lere ve F16’lara takılıp kalıyor. Belki de Fidan beklentiler arasında Kaan motorlarının da olduğunu hatırlatmak istedi.

