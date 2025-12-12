Yasak kalktı: Tanju Özcan Umre'ye gitti

Yayınlanma:
Yurt dışı yasağı kaldırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ertelediği Umre ziyaretine giderek Kâbe’den yaptığı paylaşımla Bolu ve Türkiye için dua etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan açılan dava kapsamında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

Yasağın koyulmasının ardından "Umre’ye gidecektim ama yasak konuldu" diyen Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı geçen kasım ayında kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından Özcan, ertelediği Umre ziyaretine gitmeye karar verdi.

YASAK KALKTI UMREYE GİTTİ

Özcan bugün yapığı Umre ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kâbe’den Bolu’muzun ve ülkemizin cuması mübarek olsun. Dualarımızda Bolu’muz, ülkemiz ve tüm gönüller vardı. Rabbim bir gün isteyen herkesi bu mübarek topraklarla buluştursun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

