Yakın koruma polislerinde çok büyük değişilik! C kodlu 30 bin kişi varmış

Ankara’da kritik isimlerin yakın koruma polisleri sessizce değiştirildiği öğrenildi. Benzer bir uygulama İstanbul Emniyet'inde de yürürlükte olduğu öğrenildi.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, görev değişikliği yapılan polislerin ortak özelliği, geçmişte FETÖ bağlantısı iddiasıyla rapor tutulan ve “C” kodu verilen kişiler olmaları.

Şardan, “Koruma görevinden alınan epeyce polis olduğu ifade ediliyor” diyerek, bu isimlerin özellikle “C” kodlu personel olduğunu yazdı. Şardan şunları kaleme aldı:

"Pek görülmemiş uygulamayla ilgili yaptığım araştırmada, görev değişikliği yapılan koruma polislerinin ortak bir özellikleri olduğunu fark ettim. Koruma görevinden alınan epeyce polis olduğu ifade ediliyor. Hepsi, Garson adlı gizli tanıktan -aslına bakarsanız, Garson’un da gerçek kimliğini hemen herkes biliyor artık, sadece kâğıt üzerinde ‘gizli tanık’- elde edilen Gülen cemaatinin tüm emniyet teşkilatına yönelik belli döneme kadar yaptığı fişleme ya da kodlama uygulaması çerçevesinde “C” koduna sahip olmaları. "

Şardan, “C” kodunun, emniyet raporlarında şöyle tanımlandığını aktardı:

“Geçmişte FETÖ sohbetlerine dahil olan ancak güncel olarak irtibat kurulamayan kişiler.”

C harfinin de FETÖ'nün toplantılarına 'Cem' demesi nedeniyle verildiği de Şardan ekledi.

Bu kod, 17-25 Aralık 2013 sürecinden sonra değil, öncesinde FETÖ ile ilişiğini kesmiş olanları kapsıyor.

Kodun kaynağı ise, “Garson” adlı gizli tanığın ifadeleri. Şardan o tank hakkında "Hepsi, Garson adlı gizli tanıktan -aslına bakarsanız, Garson’un da gerçek kimliğini hemen herkes biliyor artık, sadece kâğıt üzerinde ‘gizli tanık’- elde edilen Gülen cemaatinin tüm emniyet teşkilatına yönelik belli döneme kadar yaptığı fişleme ya da kodlama uygulaması çerçevesinde “C” koduna sahip olmaları" ifadelerini kullandı.

30 BİN C KODLU PERSONEL VARMIŞ

Şardan, 30 bin C kodlu personel olduğunu aktardı. Şardan, C kodlu üst düzey emniyet mensupları olduğunu da iddia etti. Şardan, yazısının geri kalanın da şu bilgileri verdi: