Vekillerin Öcalan ile görüşmesine Erdoğan'dan yeşil ışık! Abdulkadir Selvi duyurdu

Terör örgütü PKK’nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde DEM Parti, Öcalan’ın ‘baş müzakereci’ olduğunu belirterek komisyonun görüşmesini istedi.

Meclis’te süreç için kurulan komisyondaki milletvekillerinin, terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan ile görüşmesine de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de destek geldi. Bahçeli, oluşturulacak heyete MHP vekillerinin de katılacağını açıkladı.

Son Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdır

Süreçte Bahçeli’nin komisyonun gitmesine açık çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan net bir tavır gelmemişti.

KKTC seçimleri ve bu konu üzerinden de Cumhur İttifakı’nda kriz olduğu söylenmişti.

SELVİ: BAHÇELİ VE ERDOĞAN TAM MUTABAKATA VARDI

İktidar medyasından Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli ve Erdoğan’ın son görüşmesi hakkında, “Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı.” ifadelerini kullandı.

Selvi, AKP MYK toplantısında Erdoğan’a, “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” değerlendirmesinin iletildiğini ifade etti.

Erdoğan’ın da “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” yanıtını verdiğini aktaran Selvi, yine de ziyarete yeşil ışık yakıldığını belirtti.

"TEREDDÜTLER GİDERİLDİ"

Selvi, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek ‘İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir’ demişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.” dedi.