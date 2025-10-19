Vali Davut Gül, muhtarlarla buluştu: Kimin derdi varsa siz bileceksiniz

Vali Davut Gül, muhtarlarla buluştu: Kimin derdi varsa siz bileceksiniz
İstanbul Valiliği, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Gül, "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Hangi sokağın neye ihtiyacı var, hangi ailenin ne sıkıntısı var? Bunların cevabı sizde. Devletimizin vatandaşa en yakın eli olan siz muhtarlarımız sayesinde ailelerimizin derdine derman oluyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen yemek programına İstanbul Valisi Davut Gül ev sahipliği yaptı. Programa, İstanbul Milletvekilleri Hulki Cevizoğlu ve Rabia İlhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve de İstanbullu muhtarlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Davut Gül, İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesiyle büyük bir aile olduğunu söyledi. Gül, “Hepimizin ortak amacı İstanbul’a daha iyi hizmet etmek. Vatandaşın kapısını ilk çalan sizsiniz; mahalle ölçeğinde en doğru bilgiye sizler sahipsiniz” dedi.

“AİLE YILI HEDEFİ, TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK”

Vali Gül, konuşmasında bu yılın Cumhurbaşkanlığı tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, “Hedefimiz, ailenin korunması ve güçlendirilmesidir. Bir vatandaş kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlımız yalnızsa, bir evladımız okula gidemiyorsa bundan ilk siz haberdar olursunuz” ifadelerini kullandı.

istanbul-vali-davut-gul-muhtarlar-gunu-971371-288433.jpg

Gül, İstanbul Valiliği’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlediğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızı valilere ve kaymakamlara emanet ettiğini sık sık vurguluyor. Biz de İstanbul’u daha huzurlu ve mutlu bir şehir yapmak adına her daim sizlerin yanındayız” dedi.

Kaynak:DHA

