Ünlü ilahiyatçı merhum Rıfat Ilgaz'a Şaban karakteri için verdi veriştirdi! IŞİD taraftarı ile aynı noktaya düştü

Türk Edebiyatı'nın değerli yazarlarından merhum Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanı hem edebiyat tarihine hem de Türk sinema tarihine damga vurdu.

Hababam Sınıfı yediden yetmişe tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Roman'daki İnek Şaban karakteri de sanat dünyasına damga vurdu. Merhum usta oyuncu Kemal Sunal bu karakterin ardından ismi Şaban olan birçok filmde rol oynadı.

"BU TOPRAKLAR HAİN YOK" DEYİP ILGAZ'I HEDEF ALDI BİR DE ATATÜRK ÖRNEĞİ VERDİ

Ekranların tanınan ilahiyatçılarından Mehmed Fatih Çıtak da Şaban karakteri üzerinden merhum Rıfat Ilgaz'ı hedef aldı. Çıtak Kastamonu Cideli olan Ilgaz hakkında şunları sarf etti:

"Bak Şaban-ı Veli Hazretleriyle dalga geçti. Hem de Kastamonu'dan çıkan sözüm ona mizahçı. Kendi yediği kaba tüküren bir insan Şaban ismini öyle bir alay konusu yaptı ki bugün Kastamonu'nun o güzel kültüründen esame okunmuyor.

İnsanlar istihza etmek için o ili kullanıyor. O ne kadar muazzam bir şeydir biliyor musunuz? Kastamonu vilayetinden ve eyaletinden bu topraklara bir tane hain çıkmamıştır. Bir tane hain çıkmamıştır.

Kastamonu'da bir tane bak bir tane hain çıkmamıştır. En uçtaki birbiriyle dövüşen, muhalefet eden siyasetçiler bile farklı siyasi görüşte olanlar bile alın bakın canını verir bu topraklar için. Sen Şaban ismiyle alay ettirdin.

Bak 20-30 senedir kimse çocuğuna Şaban ismi koymuyor. Ve bunu Kastamonu'dan çıkan adam yaptı. Ilgaz dağlarının eteklerinden çıkmış ama herhalde son kertesinde.

Çalışan insana inek dedirtmekle kalmadı. Bir de ona Şaban ismini koydu. Ona o günah yeter. Ne olacak canım? Atatürk diyebiliyor musun? Koyabilir misin o ismi? Yok. İlla UNESCO mu gelip seni uyarması lazım. Ben bak bu milletin evladı olarak bu hususta uyarıyorum. Kim konuşuyor bu hususta? Hiç"

Eski milli futbolcu ‘IŞİD üyeliği’ suçlaması ile tutuklandı!

O IŞİD YANDAŞI DA BENZERİNİ SÖYLEMİŞTİ

IŞİD'e destek veren “Türkistan İslam Cemaati Mücahidlerinden Nureddin” diye tanıtılan cihatçınnı 2014'teki videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

"Kemal Sunal'a kızıp IŞİD'e katılan" şahıs olarak tanınan terör örgütü IŞİD yandaşı, Suriye'de olduğunu belirterek Çıtak gibi Şaban ismi üzerinden Kemal Sunal'ı hedef almıştı: