Umut Akdoğan Melih Gökçek dönemini işaret etti: Dinozorların dişleri tane tane döküldü

Halk TV'ye konuk olan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında yapılan gözaltılara sert tepki gösterdi. Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Akdoğan, şunları söyledi:

Akdoğan, bu tür manşetlerle kamuoyunda CHP'ye ve Mansur Yavaş’a yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Soruşturmanın hedef şaşırttığını savunan Akdoğan, Melih Gökçek dönemindeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekti:

Akdoğan, mevcut yönetimle ilgili hazırlanan dosyalarda taraflı incelemeler yapıldığını öne sürdü:

Gözaltına alınan isimleri tanımadığını belirten Akdoğan, desteklerinin Mansur Yavaş’a olduğunu vurguladı:

Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Akdoğan, asıl hesap sorulması gereken dönemlerin görmezden gelindiğini savundu:

“Ankara'nın 2019'a kadar olan geçmişi kapkaranlık. Bu kapkaranlık geçmişten AKP iktidarının bazı kesimleri bile rahatsız olmuştu. 1994’le 2017’nin sonu, Melih Gökçek gidene kadar olan dönem orası kapkaranlık bir dönem.

İddialı bir şey söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. 1994’le 2017’de Melih Gökçek’in gittiği döneme kadar olan dönem aydınlatılmazsa, Türkiye’de yapılan hiçbir soruşturmanın, hiçbir yolsuzluğun üzerine gitme operasyonunun anlamı yoktur. En babası buradadır. Hadi buradan başlayalım.”