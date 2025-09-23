Umut Akdoğan Melih Gökçek dönemini işaret etti: Dinozorların dişleri tane tane döküldü
Halk TV'ye konuk olan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında yapılan gözaltılara sert tepki gösterdi. Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Akdoğan, şunları söyledi:
- “Gecenin bir yarısı Türkiye'de artık kanıksanan ama alışmamamız gereken bir durum var ya, gece yarısı operasyonları… Bu operasyonların sebebi şu: Sabah televizyonlara, internet sitelerine, sosyal medyaya manşet attırmak. Gece biz bir operasyon yaparsak sabah manşet atılır. Ne o? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon. Vay be.”
Akdoğan, bu tür manşetlerle kamuoyunda CHP'ye ve Mansur Yavaş’a yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.
Soruşturmanın hedef şaşırttığını savunan Akdoğan, Melih Gökçek dönemindeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekti:
- “Benim hesabıma göre 3 milyardan fazla kamu zararı var Mansur Yavaş’tan önceki dönemde. Döviz kurlarıyla hesapladığınızda bundan az olmaz, mutlaka fazla olur.”
"TESADÜFE BAKIN..."
Akdoğan, mevcut yönetimle ilgili hazırlanan dosyalarda taraflı incelemeler yapıldığını öne sürdü:
- “Ankara'nın göbeğinde bekleyen ben 100'e yakın diyordum, 97 dosyaymış. Ankara'da mevcut yönetimle ilgili ne yapıyorlarsa, 4.000'den fazla bilirkişinin olduğu Ankara'da, tesadüfe bakın ki Mansur Yavaş'la ilgili dosyalarda hep aynı bilirkişiler denk geliyor. Hep aynı kişiler biliyor oluyor.”
"ANKARA'DA DİNOZORLARIN ETLERİ LİME LİME DÖKÜLDÜ"
Gözaltına alınan isimleri tanımadığını belirten Akdoğan, desteklerinin Mansur Yavaş’a olduğunu vurguladı:
- “Biz Ankaralılar olarak veya ben Ankara Milletvekili olarak, gözaltına alınan kişilerden bahsi geçenlerden hiçbirini tanımam. Belediye bürokratlarını da pek tanımam ama biz Mansur Yavaş’ı tanırız.”
Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
- “Ankara'da dinozorların etleri lime lime döküldü. Ankara'da dinozorların dişleri tane tane döküldü. Bakın, 'Hak geldi, batıl zail oldu' diye bir şey var ya. Hak geldi, batıl zail oldu.”
"GÖKÇEK DÖNEMİ EN BABASIDIR"
Akdoğan, asıl hesap sorulması gereken dönemlerin görmezden gelindiğini savundu:
“Ankara'nın 2019'a kadar olan geçmişi kapkaranlık. Bu kapkaranlık geçmişten AKP iktidarının bazı kesimleri bile rahatsız olmuştu. 1994’le 2017’nin sonu, Melih Gökçek gidene kadar olan dönem orası kapkaranlık bir dönem.
İddialı bir şey söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. 1994’le 2017’de Melih Gökçek’in gittiği döneme kadar olan dönem aydınlatılmazsa, Türkiye’de yapılan hiçbir soruşturmanın, hiçbir yolsuzluğun üzerine gitme operasyonunun anlamı yoktur. En babası buradadır. Hadi buradan başlayalım.”