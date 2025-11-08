Ümit Özdağ: Türk çiftçisi cezalandırılıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP iktidarının tarım politiklarını eleştirdi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İKTİDARA TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak 1 milyon ton mısır ve 1 milyon ton arpanın sıfır gümrükle ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu kararın yerli üreticiye zarar vereceğine dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk çiftçisi, Türkiye'deki hayat pahalılığının sorumlusuymuş gibi cezalandırılmaya devam ediliyor. Hükümet yanlış tarım politikaları sonucunda tarımsal girdi maliyetlerini artırmaya devam ediyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'X' paylaşımı (8.11.2025)

"TÜRK ÇİFTÇİSİ CEZALANDIRILIYOR"

Çiftçilerin yanlış politikalar nedeniyle adeta cezalandırıldığını belirten Özdağ, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı: