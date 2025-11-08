Ümit Özdağ: Türk çiftçisi cezalandırılıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP iktidarının tarım politiklarını eleştirdi.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İKTİDARA TEPKİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak 1 milyon ton mısır ve 1 milyon ton arpanın sıfır gümrükle ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
Söz konusu kararın yerli üreticiye zarar vereceğine dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk çiftçisi, Türkiye'deki hayat pahalılığının sorumlusuymuş gibi cezalandırılmaya devam ediliyor. Hükümet yanlış tarım politikaları sonucunda tarımsal girdi maliyetlerini artırmaya devam ediyor" dedi.
"TÜRK ÇİFTÇİSİ CEZALANDIRILIYOR"
Çiftçilerin yanlış politikalar nedeniyle adeta cezalandırıldığını belirten Özdağ, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:
- "Türk çiftçisi, Türkiye'deki hayat pahalılığının sorumlusuymuş gibi cezalandırılmaya devam ediliyor. Hükümet yanlış tarım politikaları sonucunda tarımsal girdi maliyetlerini artırmaya devam ediyor. Hatasını düzeltmek yerine ithal tarım ürünleri gümrük vergi indirimi, muafiyet veya ilave kolaylıkları içeren başka bir yanlış politikayla düzeltmeye çalışıyor. Bir yanlış politika başka bir yanlış politikayla düzeltilemez.
- Ceviz'i Çin'den; Buğday'ı Rusya ve Ukrayna'dan; Et'i Brezilya, Uruguay ve Paraguay'dan; pirinç, tütün, kuru yemiş ve meyveyi ABD'den ithal eder hale geldik. Bu yeni kararla Mısır ve Arpa'yı da ithal etmeye devam ediyoruz. Bir sabah uyanıldığında üzerine fiyat etiketi konulacak Türk tarım ürünü bulamayacağız. Bu karardan vazgeçin. Türk çiftçisini korumak, vatan sınırlarını korumakla eşdeğerdir."