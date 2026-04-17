Ümit Özdağ: Köylere dönüş teşvik edilmeli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa programının ikinci gününde esnafla bir araya geldi.

Dört gün sürecek program kapsamında, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğindeki ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ; esnafın sorunlarının kalıcı olarak çözümü için yeni bir ekonomi modeli uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tarım Kredi'nin şirketindeki isimler şaşırtmadı! İkisi de AKP'li

"KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLMELİ"

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için sürdürülebilir planlı kalkınmaya dönülmesinin şart olduğunu ifade eden Özdağ, "Karma ekonomik modeli uygulamak zorundayız. Devlet bütün imkan ve kabiliyetiyle yeniden stratejik sektörlerde yatırım yaparken yatırım yapan iş dünyasını da teşvik etmeli, desteklemeli; Devlet Planlama Teşkilatının 1, 3 ve 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde özel sektörü desteklerken kendisinin de stratejik alanlarda yatırım yapması süreci başlamalı" şeklinde konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Türkiye'nin ekonomik bir çöküntü yaşadığından bahseden Özdağ, yeni bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini ifade etti. "Köylere dönüşü teşvik etmeli ve Türk çiftçisine alım garantisi vererek uzun yıllardan beri ihmal edilmiş olan tarım sektörünü ayağa kaldırmamız şart" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Vergi ödemeyenlerin vergi ödemeye başlaması gerekiyor. Şimdiye kadar ödemedikleri vergileri ödemeleri gerekiyor. Onlar ödemeleri gereken vergiyi ödemedikleri için esnaf, onların ödemediği vergileri kapatmak adına kesilen cezalarla zorlanıyor. Bu adil değil. Devletin dini adalettir."

Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni konuştu: Okula gelmek istemezdi

ÖZDAĞ'DAN BASINA OTOSANSÜR ÇAĞRISI

Şanlıurfa Kahramanmaraş’taki okul saldırılarıyla ilgili de kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Özdağ, basına otosansür önerisinde bulundu.

"Bakın, bu konuyu basın dile getirirken bir otosansür uygulamalı. Konuyla ilgili Zafer Partisi bünyesindeki uzman arkadaşlarımızdan yetkililer dilerlerse yararlanabilirler" diyen Özdağ, konuya ilişkin şunları söyledi: