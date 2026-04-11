Tarım Kredi'nin şirketindeki isimler şaşırtmadı! İkisi de AKP'li

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı Lisanslı Depoculuk AŞ’nin ciddi mali sıkıntı içinde olduğu, şirketin iflas sınırına yaklaştığı öne sürüldü. Yönetim kadrosunda ise eski AKP Kütahya Milletvekili Fehmi Kınay ile AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın eşinin de bulunduğu iddia ediliyor.

Türkiye’de genç işsizliğin arttığı bir dönemde, kamuya bağlı bazı şirketlerde siyasi bağlantılı atamaların sürdüğü yönündeki eleştiriler gündeme gelirken, Tarım Kredi Kooperatifleri ve ona bağlı yapılar da bu tartışmaların odağında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zaman zaman alışveriş yaptığı belirtilen Tarım Kredi sistemine bağlı Lisanslı Depoculuk AŞ’de, yönetim kadrosundaki isimler yeniden tartışma konusu oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; şirketin 2024 yılında yaklaşık 75 milyon lira, 2025 yılında ise 63 milyon lira zarar ettiği; buna karşılık özkaynaklarının eksi 28 milyon liraya gerilediği belirtiliyor. Bu tabloyla birlikte şirketin finansal olarak zor bir sürece girdiği ifade ediliyor.

AKP'LİLER YÖNETİM KURULUNDA

Söz konusu şirketin yönetim kurulunda, eski AKP Milletvekili Fehmi Kınay’ın yanı sıra AKP’li bir milletvekilinin eşi olan Özlem Ballı Erkan’ın da yer aldığı öne sürülüyor. Bu durum, kamuya bağlı şirketlerdeki yönetim yapısı ve atamalar konusunda eleştirileri beraberinde getiriyor.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise şirketin ciddi zarar ettiğini belirterek, lisansının iptal edilebileceğini ve üst yönetimin görevden alınması gerektiğini ifade etti.