Ümit Özdağ İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Özdağ, "En kısa zamanda oğullarına kavuşmalarını dilerim" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İMAMOĞLU'NUN ANNE BABASINA ZİYARET

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara verdi:

  • "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun babası sayın Hasan İmamoğlu ve annesi sayın Havva İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Her ikisini de gayet metin gördüm. Yaşanan süreci değerlendirdik. Silivri cezaevinde yaşadıklarımızı ve yaşadıklarını konuştuk. En kısa zamanda oğullarına kavuşmalarını dilerim."

