Ümit Özdağ İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Özdağ, "En kısa zamanda oğullarına kavuşmalarını dilerim" dedi.

3742 sayfalık İBB iddianamesinde İmamoğlu'nun oğlu ve babası da yer aldı!

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İMAMOĞLU'NUN ANNE BABASINA ZİYARET

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara verdi: