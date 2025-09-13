Uçaklarda su artık ücretsiz denmişti! Tanrıkulu istenen parayı açıkladı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, uçaklarda suyun ücretsiz verilmesi için bir yıldır mücadele ettiğini fakat 5 gün önce çıkan ücretsiz verilme kararına rağmen bindiği uçakta ücret ödediğini açıkladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nisan 2024’te AJet’in yolculara ücretli şekilde su vermesine tepki göstermiş, ardından soru önergesi sunmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı da beş gün önce, artık uçaklarda en az 200 mililitre suyun ücretsiz temin edileceğini açıkladı.

Tanrıkulu, açıklamaya rağmen Diyarbakır seferli bir uçakta suyun 40 liraya satıldığını belirtti.

Nisan ayından bu yana Bakanlığa çağrı yaptığını, ancak 18 ay sonra harekete geçilmesine de isyan eden Tanrıkulu, şunları ifade etti:

UÇAKTA BİR BARDAK SU, HALA PARAYLA: 40 LİRA

Diyarbakır uçağındayım; geçtiğimiz yıl Nisan ayında, yine bu uçuşta, Diyarbakır’a gelirken suyun paralı olduğunu öğrenmiş, küçük bir şişe suyun bile ücretli olmasına dair video çekerek bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatmıştım.

Yıllardır ikram olarak sunulan bir bardak suyun neden paralı hale getirildiğini ifade etmeye çalışmıştım.

Bu konuyu gündeme taşıdım, soru önergesi verdim;

“İç hatlarda yurttaşlarımıza bir bardak suyu neden parayla satıyorsunuz?” diye sordum. O günden bu yana da sürekli itiraz ettim.

5 gün önce, Ulaştırma Bakanı tüm uçuşlarda 200 ml suyun artık ücretsiz olacağını ve bunun sağlık açısından zorunlu olduğunu açıkladı.

Buradan sormak isterim, 2024 yılı Nisan ayına kadar ücretsiz olan su neden sizin döneminizde ücretli hale getirildi?

Devletin bir bardak sudan elde edeceği gelire gerçekten ihtiyacı mı vardı?

İç hatlarda uçan yurttaşlarımıza bu ikramı yapmanız gerekirdi ama yapmadınız.

Sayın Bakan, sağlık nedenleriyle yolcuların seyahat ederken su içmeleri gerekiyor dedi. Peki, o geçtiğimiz 18 ayda ne değişti?

Şu anda yine Diyarbakır uçağındayım. Beş gün önce bu açıklamayı yaptınız; bir bardak suyun artık ücretsiz olacağını söylediniz.

Ancak belli ki talimatınız henüz uçaklara ulaşmamış, çünkü hâlâ 40 liraya satılıyor.

Lütfen bu talimatların uçuş ekiplerine daha hızlı ulaşmasını sağlayın.

Ulaştırma Bakanı tarafından 5 gün önce yapılan açıklama;

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında, uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak."

