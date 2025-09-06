Kırtasiye masrafları cep yakıyor! Tanrıkulu gerçeği açıkladı
CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni eğitim öğretim döneminin başlamasından hemen önce kırtasiye ürünlerindeki fiyatlara dikkat çekti. Tanrıkulu, "Bir çocuğun sadece kırtasiye maliyeti 4 bin 700-5 bin lira civarında, buna okul çantası, giysi, üniforma dahil değil. Asgari ücreti de biliyoruz, peki vatandaş bunu nasıl karşılayacak'' diye sordu.
Yeni eğitim öğretim dönemi pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri tatlı bir telaş alırken gelir düzeyi yeterli olmayan aileler çocuklarının okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını düşünüyor. Enflasyon nedeni ile ay sonunu sadece temel ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen getiremeyen aileleri bir de kırtasiye masrafları düşündürüyor.
Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu konuya değindi. Kırtasiye masraflarının çok yüksek olduğunu belirten Tanrıkulu, geçen seneden bu seneye yüzde 70 oranında zamlanan ürünlerin olduğunu söyledi.
Bir çocuğun sadece kırtasiye maliyetinin 5 bin liraya kadar dayandığını ifade eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması şu şekilde:
- Anneler, babalar, evlatlarıyla beraber alış-verişe gelmişler. Onun heyecanı var ama bir de maliyet var tabii. Maliyetler gerçekten çok yüksek. Geçen seneden bu seneye en az yüzde 70 zamlanmış bütün ürünler. Bir çocuğun sadece kırtasiye maliyeti 4 bin 700-5 bin lira civarında, buna okul çantası, giysi, üniforma dahil değil. Ayrıca yıl içinde öğretmenlerin yardımcı olması adına istediği ek ders kitaplarının maliyeti var. Bunlar devlet okulları için maliyetler. Servis ücreti, diğer ücretler, yemek ücreti, okula yardım gibi kalemler bunların dışında. Asgari ücreti de biliyoruz, peki vatandaş bunu nasıl karşılayacak? Dolayısıyla öğretim yılının başında yüksek zamlar, maliyetler, insanları Türkiye'nin her yerinde zorluğa soktuğu gibi Diyarbakır'da da büyük zorluğa sokuyor.