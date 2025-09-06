Kırtasiye masrafları cep yakıyor! Tanrıkulu gerçeği açıkladı

Yeni eğitim öğretim dönemi pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri tatlı bir telaş alırken gelir düzeyi yeterli olmayan aileler çocuklarının okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını düşünüyor. Enflasyon nedeni ile ay sonunu sadece temel ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen getiremeyen aileleri bir de kırtasiye masrafları düşündürüyor.

Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu konuya değindi. Kırtasiye masraflarının çok yüksek olduğunu belirten Tanrıkulu, geçen seneden bu seneye yüzde 70 oranında zamlanan ürünlerin olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sadece kırtasiye maliyetinin 5 bin liraya kadar dayandığını ifade eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması şu şekilde: