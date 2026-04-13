Türkiye'yi tehdit etmişti: Uganda Genelkurmay Başkanı'na AKP'den yanıt

Sosyal medyadan Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunan Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'ya, AKP Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi.

Partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruyu cevaplayan Çelik, Kainerugaba'nın ifadelerinin manasının anlaşılamadığını belirtti.

Türkiye'nin Uganda ile herhangi bir sorunu olmadığının altını çizen AKP Sözcüsü Çelik, "O açıklama yanlış bir açıklamadır ve düzeltilmesi gerekir" diyerek şunları söyledi:

"Uganda Genelkurmay Başkanı'nın söylediklerinin manası anlaşılamıyor; çünkü Türkiye'nin Uganda ile bir sorunu olmadığı gibi Uganda'nın da Türkiye ile bir sorunu yoktur. Fakat o kişinin, başka ülkelerle ilgili de bağlamı ve zemini olmayan açıklamalar yaptığını biliyoruz. Daha sonra bu açıklamaları düzeltmeye çalıştı. Türkiye'den Uganda'ya uzanan ses, dostluk sesidir; Uganda'ya yönelen tüm duygular kardeşlik duygularıdır. O açıklama yanlış bir açıklamadır ve düzeltilmesi gerekir. Hiçbir zemini olmayan bir sözdür ama o şahıs bunu başkalarıyla ilgili de söyledi. Umarız ki bundan sonra daha dikkatli ve daha sağduyulu konuşmalar yaparlar."