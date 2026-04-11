Uganda'dan Türkiye'ye tehdit girişimi: 30 gün süre verdiler

Yayınlanma:
Güncelleme:
Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik tehdit girişiminde bulunarak, sorunlarının çözülmemesi halinde 30 gün içinde tüm diplomatik ilişkileri keseceklerini söyledi.

Uganda Ordusu Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’yi hedef almaya çalıştı. Kainerugaba, ülkesinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerini kesmekle tehdit etti.

“ASIL SORUN TÜRKİYE”

Kainerugaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile! Eğer sorunlarımızı çözmezlerse, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile TÜM diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz.”

Kainerugaba, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi

“TÜRKLER BİRDENBİRE ORTAYA ÇIKTI”

Ugandalı komutan Kainerugaba , Somali’deki geçmişine atıfta bulunarak şu iddiaları ortaya attı:

“2007'den 2011'e kadar 4 yıl boyunca Mogadişu'da tek başıma savaştım. O günlerde bize yardım eden tek ülkeler Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlardı. 2011'den sonra Türkler birdenbire ortaya çıktı. Sanırım çukurlarda saklanıyorlardı.”

İSRAİL DESTEKÇİSİ ÇIKTI! TAHRAN 72 SAATTE ELE GEÇİREBİLİRMİŞ

Uganda Ordusu Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın İsrail destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Kainerugaba'nın geçtiğimiz martta İsrail'in İran'a saldırmasına açık destek verdiği öğrenildi.

Kainerugaba'nın bir de savaşın büyümesi hâlinde Uganda’nın askerî olarak devreye girebileceğini dediği öğrenildi.

Kainerugaba'nın sözleri de İsrail medyasında geniş yer buldu.

Sosyal medya paylaşımlarında Kainerugaba, İsrail’in yok edilmesine yönelik bir girişim olması durumunda Uganda’nın “İsrail’in yanında” müdahil olabileceğini söyledi. Uganda Halk Savunma Kuvvetleri’nin hazır olduğunu savunan Kainerugaba, ABD ve İsrail’e yardım teklif ettiğini de ileri sürdü.

Kainerugaba’nın bazı çıkışları ise tartışma yarattı. Daha sonra sildiği bir paylaşımında, Uganda güçlerinin “bombardıman yapmadan 72 saatte Tahran’ı ele geçirebileceğini” iddia etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

