Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'yi sosyal medya hesabından tehdit etmesi büyük yankı uyandırdı.

Kainerugaba'ya sosyla medyada birçok Türk vatandaşı tepki gösterdi. Kainerugaba, saatler boyu geri adım atmayıp Türklere ve Türkiye'ye tehditler savurdu.

Büyük bir İsrail destekçisi olduğu da uluslararası basında bilinen Kainerugaba'nın geçmişte ülkesinin ordusunda aktif komutanlık yaptığı doğrulandı. Fakat Kainerugaba'nın resmi bir görevi olup olmadığı konusu muallak.

Halk TV'de Sınırsız programında Işın Eliçin, Kainerugaba'nın daha önce de ülkesinde büyük krize sebep olduğunu aktardı.

"GÖREVDEN ALINMIŞ CİDDİYE ALINACAK BİRİ DEĞİL"

Eliçin, Kainerugaba'nın Kenya'yı tehdit ettiğini anlattı. Kainerugaba'nın son bilgilere göre görevden alınmış bir komutan olduğunu belirten Eliçin, ciddiye alınacak bir kişi olmadığını belirtti.

Uganda Özel Harekat Komutanı olduğu iddia edilen Muhoozi Kainerugaba hakkında Eliçin, şunları anlattı:



"Şimdi Uganda'nın devlet başkanı, Uganda'da işte 40 küsür yıldır devlet başkanlığı yapan Türkiye'nin de tanıdığı, Türkiye ile ilişkileri hiç de fena olmayan bir lider var, Museveni. Şimdi Museveni'nin bir oğlu var Ona geçmesi düşünülüyormuş ama çok akıl sağlığı mı iyi değil? Çok mu alkol kullanıyor? Yani bunları bilemiyoruz. Çünkü sabıkalı bir isim bu anlamda. Bu 2022'de Kara Kuvvetleri Komutanıyken babası görevden alıyor. Neden aldı acaba dersiniz?

Çünkü o dönemde de gene sosyal medyadan Kenya'ya komşu Kenya'ya saldırı tehdidinde bulunmuş. Sonra bir dönem işte Ukrayna ve Rusya Savaşı başladığında Rusya'ya destek açıklamış, Putin'e destek açıklamış ve bayağı utandırmış yani babasını devlet başkanını ve bu tür böyle sosyal medyada çılgın paylaşımları oluyormuş. Şu anda hala o görevde mi? Ben çok emin olamadım. Bu şekilde haberleştiriliyor. İçiniz rahat olsun.

Çok ciddiye alınacak bir durum değil."

TEHDİTLERİ BİTMEDİ, TÜRK KADINLARINI DA HEDEF ALDI

Muhoozi Kainerugaba, x hesabından gün boyu tehditlere devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sataşan Kainerugaba, Türkiye'ye geldiğinde kahraman olarak karşılanacağını iddia edip boyundan büyük birçok laf etti.

Tahran'ı 72 saat içinde ele geçirip İsrail'i korumak için de 100 bin asker göndereceğini iddia eden Kainerugaba, paylaşımlarında Türk kadınlarını da hadsizce hedef aldı.

Türkiye'den 1 milyar dolar isteme cüretinden bulunan Ugandalı, bu para ile bir Türk kadın ile evleneceğini iddia etti.

Türk sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken de Kainerugaba, son olarak da Türkiye'deki insanları sevdiğini belirtti.