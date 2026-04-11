Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu Muhoozi Kainerugaba’nın sosyal medya üzerinden Türkiye’ye yönelik tehditleri tepki çekti. Türk kadınlarını da hedef alan paylaşımlar tartışma yaratırken, Halk TV 'de Işın Eliçin Kainerugaba’nın kim olduğunu açıkladı.

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'yi sosyal medya hesabından tehdit etmesi büyük yankı uyandırdı.

Kainerugaba'ya sosyla medyada birçok Türk vatandaşı tepki gösterdi. Kainerugaba, saatler boyu geri adım atmayıp Türklere ve Türkiye'ye tehditler savurdu.

Büyük bir İsrail destekçisi olduğu da uluslararası basında bilinen Kainerugaba'nın geçmişte ülkesinin ordusunda aktif komutanlık yaptığı doğrulandı. Fakat Kainerugaba'nın resmi bir görevi olup olmadığı konusu muallak.

Halk TV'de Sınırsız programında Işın Eliçin, Kainerugaba'nın daha önce de ülkesinde büyük krize sebep olduğunu aktardı.

"GÖREVDEN ALINMIŞ CİDDİYE ALINACAK BİRİ DEĞİL"

Eliçin, Kainerugaba'nın Kenya'yı tehdit ettiğini anlattı. Kainerugaba'nın son bilgilere göre görevden alınmış bir komutan olduğunu belirten Eliçin, ciddiye alınacak bir kişi olmadığını belirtti.

Uganda Özel Harekat Komutanı olduğu iddia edilen Muhoozi Kainerugaba hakkında Eliçin, şunları anlattı:


"Şimdi Uganda'nın devlet başkanı, Uganda'da işte 40 küsür yıldır devlet başkanlığı yapan Türkiye'nin de tanıdığı, Türkiye ile ilişkileri hiç de fena olmayan bir lider var, Museveni. Şimdi Museveni'nin bir oğlu var

Ona geçmesi düşünülüyormuş ama çok akıl sağlığı mı iyi değil? Çok mu alkol kullanıyor? Yani bunları bilemiyoruz. Çünkü sabıkalı bir isim bu anlamda.

Bu 2022'de Kara Kuvvetleri Komutanıyken babası görevden alıyor. Neden aldı acaba dersiniz?
Çünkü o dönemde de gene sosyal medyadan Kenya'ya komşu Kenya'ya saldırı tehdidinde bulunmuş.

Sonra bir dönem işte Ukrayna ve Rusya Savaşı başladığında Rusya'ya destek açıklamış, Putin'e destek açıklamış ve bayağı utandırmış yani babasını devlet başkanını ve bu tür böyle sosyal medyada çılgın paylaşımları oluyormuş.

Şu anda hala o görevde mi? Ben çok emin olamadım. Bu şekilde haberleştiriliyor. İçiniz rahat olsun.
Çok ciddiye alınacak bir durum değil."

TEHDİTLERİ BİTMEDİ, TÜRK KADINLARINI DA HEDEF ALDI

Muhoozi Kainerugaba, x hesabından gün boyu tehditlere devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sataşan Kainerugaba, Türkiye'ye geldiğinde kahraman olarak karşılanacağını iddia edip boyundan büyük birçok laf etti.

screenshot-2026-04-11-at-16-41-12-1-muhoozi-kainerugaba-mkainerugaba-x.png

Tahran'ı 72 saat içinde ele geçirip İsrail'i korumak için de 100 bin asker göndereceğini iddia eden Kainerugaba, paylaşımlarında Türk kadınlarını da hadsizce hedef aldı.

screenshot-2026-04-11-at-16-41-18-1-muhoozi-kainerugaba-mkainerugaba-x.png

Türkiye'den 1 milyar dolar isteme cüretinden bulunan Ugandalı, bu para ile bir Türk kadın ile evleneceğini iddia etti.

screenshot-2026-04-11-at-16-41-22-1-muhoozi-kainerugaba-mkainerugaba-x.png

Türk sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken de Kainerugaba, son olarak da Türkiye'deki insanları sevdiğini belirtti.

screenshot-2026-04-11-at-16-41-27-1-muhoozi-kainerugaba-mkainerugaba-x.png

screenshot-2026-04-11-at-16-41-31-1-muhoozi-kainerugaba-mkainerugaba-x.png

screenshot-2026-04-11-at-16-41-55-1-muhoozi-kainerugaba-mkainerugaba-x.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!