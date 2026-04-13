Çin Komünist Partisi'nden CHP'ye ziyaret

Yayınlanma:
Çin Komünist Partisi heyeti, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ve beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada; Çinli heyetin, parti genel merkezinde CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ile CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç ile bir araya geldiği belirtildi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan

PARTİLER ARASINDAKİ DİYALOG ELE ALINDI

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmede; CHP ile Çin Komünist Partisi arasındaki diyaloğun ve ikili iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı temasların artırılması konuları ele alınırken küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Jin, ziyaret vesilesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

