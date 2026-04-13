Geçen yıl 23 Nisan'da, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt; polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Gülyurt, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gülyurt savunmasında, kullandığı aracın CHP Genel Başkanına tahsisli olduğunu, bu nedenle genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini belirtti.

Kolluk kuvvetlerine temas etmek gibi bir durumun dahi yaşanmadığını belirten Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza eskort tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatimi istiyorum." sözleriyle kendini savundu.

Söz alan şikayetçi avukatları, Gülyurt'un yöneltilen suçlamadan "zincirleme" şekilde sorumlu tutulmasını istedi. Avukatlar, Gülyurt'un üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Gülyurt'un avukatları ise müvekkillerinin polislerin yönlendirilmesiyle ilgili güzergahı kullandığını belirterek, müştekilerin kanunsuz bir şekilde aracı durdurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanığın müştekiler, Sare Y, Okan A, Yasemin K. ve Okan Y'ye yönelik eylemlerinde "suç unsurunun oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Hakim, Gülyurt'un şikayetçi Mehmet Ö'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. (AA)