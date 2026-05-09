Aydın'da protokol krizi: Çerçioğlu ve Sarıbaş AKP il başkanlarının gerisinde kaldı

Aydın'da protokol krizi: Çerçioğlu ve Sarıbaş AKP il başkanlarının gerisinde kaldı
Yayınlanma:
Aydın Valisi Osman Varol için düzenlenen karşılama töreninde protokol sıralaması tartışma yarattı. AKP ve MHP il başkanlarının ön sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile AKP Milletvekili Seda Sarıbaş’ın geride kalması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol için düzenlenen karşılama töreninde oluşan protokol düzeni kamuoyunda tartışma yarattı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende siyasi isimlerin sıralaması dikkat çekti.

Son dakika | AKP'li Özlem Çerçioğlu 'ihale' davasından beraat ettiAKP'li Özlem Çerçioğlu 'ihale' davasından beraat etti

Göreve resmen başlayan Varol’u karşılamak üzere törende; Özlem Çerçioğlu, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Tören sırasında polis mangasını selamlayan Varol, daha sonra kurum temsilcileriyle tek tek görüştü. Ancak törenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, protokoldeki yerleşim düzeni oldu.

Görüntülerde, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu’nun ön sırada yer aldığı, buna karşın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile milletvekili Sarıbaş’ın daha geride kaldığı görüldü.

ÇERÇİOĞLU PROTOKOLDE GERİYE DÜŞTÜ

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, birçok kullanıcı resmi protokol kurallarını tartışmaya açtı. Kamu yönetiminde uygulanan resmi protokol sıralamasında belediye başkanları ve milletvekillerinin, siyasi parti il başkanlarından daha üst sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Törene ilişkin görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda, uygulanan sıralamanın “protokol teamüllerine uygun olup olmadığı” yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Aydın Valiliği’nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
Özgür Özel Özkan Yalım iddialarına çok net yanıt verdi! "Kumpas kurmaya çalışıyorlar"
Özgür Özel Özkan Yalım iddialarına çok net yanıt verdi! "Kumpas kurmaya çalışıyorlar"
Veli Ağbaba Halk TV'de tek tek açıkladı: Bu kadar iftira bu kadar alçaklık olmaz!
Veli Ağbaba Halk TV'de tek tek açıkladı: Bu kadar iftira bu kadar alçaklık olmaz!