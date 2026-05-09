Aydın'da protokol krizi: Çerçioğlu ve Sarıbaş AKP il başkanlarının gerisinde kaldı

Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol için düzenlenen karşılama töreninde oluşan protokol düzeni kamuoyunda tartışma yarattı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende siyasi isimlerin sıralaması dikkat çekti.

Göreve resmen başlayan Varol’u karşılamak üzere törende; Özlem Çerçioğlu, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Tören sırasında polis mangasını selamlayan Varol, daha sonra kurum temsilcileriyle tek tek görüştü. Ancak törenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, protokoldeki yerleşim düzeni oldu.

Görüntülerde, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu’nun ön sırada yer aldığı, buna karşın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile milletvekili Sarıbaş’ın daha geride kaldığı görüldü.

ÇERÇİOĞLU PROTOKOLDE GERİYE DÜŞTÜ

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, birçok kullanıcı resmi protokol kurallarını tartışmaya açtı. Kamu yönetiminde uygulanan resmi protokol sıralamasında belediye başkanları ve milletvekillerinin, siyasi parti il başkanlarından daha üst sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Törene ilişkin görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda, uygulanan sıralamanın “protokol teamüllerine uygun olup olmadığı” yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Aydın Valiliği’nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.