Can dostlarımızı hedef alan AKP'li vekilin meclis karnesi şaşırtmadı

Hayvanları hedef alan açıklamalarıyla tepki toplayan AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten yeniden gündemde. Köpekler için “it”, hayvan hakları savunucuları için ise “köpeksever” ifadelerini kullanan Mesten’e sosyal medyada tepki geldi. Pek çok kullanıcı, “Böyle bir milletvekili mi varmış, adını ilk kez duyduk” yorumları yaptı.

AKP'li vekil köpeklere ve hayvanseverlere açtı ağzını yumdu gözünü! Ne terör kaldı ne milli güvenlik

Sözcü'de yer alan habere göre; yaklaşık 13 yıldır ve üç dönemdir TBMM’de görev yapan Mesten’in Meclis performansı da eleştiri konusu oldu. Bu süre boyunca yalnızca geçen yasama döneminde bir kanun teklifine imza attığı belirtilirken, aylık yaklaşık 450 bin lira maaş aldığı belirtilen Mesten’in, 2 Haziran 2023’teki yemin töreni dışında kürsüde sadece üç kez konuşma yaptığı kaydedildi. Bu yasama döneminde ise herhangi bir kanun teklifi hazırlamadı.

SADECE İMZA ATIYOR

Mesten’in ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi, soru önergesi, Meclis araştırması ya da soruşturma önergesi bulunmuyor. Şimdiye dek yalnızca AKP grubunun sunduğu 12 ayrı kanun teklifinde imzası yer aldı.

Bu dönem ayrıca, AKP grubunun hazırladığı Srebrenitsa Soykırımı’na ilişkin genel görüşme önergesine destek verdiği ve komisyonda sadece bir kez söz aldığı belirtildi.

Aladağ öğrenci yurdu yangını sonrası yaptığı açıklamalar da daha önce tartışma yaratmıştı. 11’i öğrenci olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili konuşmasında “Müessif (üzücü) hadiseler olabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Kendini aynı zamanda şair olarak tanımlayan Mesten, şiire ilgisini şu sözlerle anlatıyor: “Ortaokul sıralarından beri şiir yazıyorum. Aşk, tarih, felsefe gibi birçok konuda şiirler yazdım. Bir şiirimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim, o da Özbekistan Cumhurbaşkanı’na gösterdi.”