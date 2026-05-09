Can dostlarımızı hedef alan AKP'li vekilin meclis karnesi şaşırtmadı

Can dostlarımızı hedef alan AKP'li vekilin meclis karnesi şaşırtmadı
Yayınlanma:
Hayvanlara yönelik sözleriyle tepki çeken AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, yaklaşık 13 yıllık Meclis kariyerinde düşük yasama performansıyla da gündeme geldi. Mesten’in bu süreçte kürsüde yalnızca üç kez konuştuğu ve sınırlı sayıda çalışmaya imza attığı belirtildi.

Hayvanları hedef alan açıklamalarıyla tepki toplayan AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten yeniden gündemde. Köpekler için “it”, hayvan hakları savunucuları için ise “köpeksever” ifadelerini kullanan Mesten’e sosyal medyada tepki geldi. Pek çok kullanıcı, “Böyle bir milletvekili mi varmış, adını ilk kez duyduk” yorumları yaptı.

AKP'li vekil köpeklere ve hayvanseverlere açtı ağzını yumdu gözünü! Ne terör kaldı ne milli güvenlikAKP'li vekil köpeklere ve hayvanseverlere açtı ağzını yumdu gözünü! Ne terör kaldı ne milli güvenlik

Sözcü'de yer alan habere göre; yaklaşık 13 yıldır ve üç dönemdir TBMM’de görev yapan Mesten’in Meclis performansı da eleştiri konusu oldu. Bu süre boyunca yalnızca geçen yasama döneminde bir kanun teklifine imza attığı belirtilirken, aylık yaklaşık 450 bin lira maaş aldığı belirtilen Mesten’in, 2 Haziran 2023’teki yemin töreni dışında kürsüde sadece üç kez konuşma yaptığı kaydedildi. Bu yasama döneminde ise herhangi bir kanun teklifi hazırlamadı.

SADECE İMZA ATIYOR

Mesten’in ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi, soru önergesi, Meclis araştırması ya da soruşturma önergesi bulunmuyor. Şimdiye dek yalnızca AKP grubunun sunduğu 12 ayrı kanun teklifinde imzası yer aldı.

Bu dönem ayrıca, AKP grubunun hazırladığı Srebrenitsa Soykırımı’na ilişkin genel görüşme önergesine destek verdiği ve komisyonda sadece bir kez söz aldığı belirtildi.

Aladağ öğrenci yurdu yangını sonrası yaptığı açıklamalar da daha önce tartışma yaratmıştı. 11’i öğrenci olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili konuşmasında “Müessif (üzücü) hadiseler olabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Kendini aynı zamanda şair olarak tanımlayan Mesten, şiire ilgisini şu sözlerle anlatıyor: “Ortaokul sıralarından beri şiir yazıyorum. Aşk, tarih, felsefe gibi birçok konuda şiirler yazdım. Bir şiirimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim, o da Özbekistan Cumhurbaşkanı’na gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
3 köyü madene yutulan Akbelen savunucusu Esra’dan tarihi savunma! "Bir karış toprağım için canımı bile veririm"
3 köyü madene yutulan Akbelen savunucusu Esra’dan tarihi savunma! "Bir karış toprağım için canımı bile veririm"
CHP'li Başarır'dan AKP'li Usta'ya hodri medyan! "Birini bile ispatlamayan alçaktır"
CHP'li Başarır'dan AKP'li Usta'ya hodri medyan! "Birini bile ispatlamayan alçaktır"