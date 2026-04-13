İBB Meclisi’nde Nuri Aslan'dan 'mühürsüz oy' resti: Burada atı alan Üsküdar’ı geçemez

Yayınlanma:
İBB Meclisi’nde divan kâtipliği seçimi sırasında "mühürsüz oy pusulası" tartışması yaşandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Benim olduğum yerde hukuksuzluk olamaz, kanunsuzluğu asla kabul etmem" diyerek seçimi iptal ederek oylamayı yeniden başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde divan kâtipliği seçimi sırasında AKP Grubu adına söz alan grup sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın "mühürsüz oy pusulası kullanıldığı" yönündeki çıkışı tartışma yarattı.

Türkyılmaz, "Latife ediyorum başkanım" dese de, mühürsüz oy kullanıldığı yönündeki ifadeleri Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yöneten Nuri Aslan tarafından ciddiye alındı. Aslan, "Latife yok, hangi seçimde?" diye sordu.

NURİ ASLAN SEÇİMİ İPTAL ETTİRDİ

İtirazın ardından Nuri Aslan, mühürsüz oy pusulası iddiasını gerekçe göstererek seçimi iptal ettiğini açıkladı.

Aslan, "Burası demokratik bir masa. Eğer böyle bir uyarı varsa, mühürsüz oy pusulalarını ben asla kabul etmem. Tekrar seçimi yeniden başlatıyorum. Benim olduğum yerde kanunsuz, hukuksuz bir şey olamaz! Mühürsüz, resmi olmayan oy pusulasıyla kullanılan oyu kabul etmem mümkün değil. Burası demokratik bir ülke" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TEKRARLANDI

Yaşanan tartışmanın ardından divan kâtipliği seçimi iptal edilerek süreç yeniden başlatıldı.
Aslan, teknik hata ihtimaline de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bürokrat arkadaşlarımız bir teknik hata yapmış olabilir. Zararın neresinden dönersek kârdır. Bu ülke demokrasi ülkesidir. Her şey hukuka ve demokrasiye uygun olmak zorundadır."

Ardından oylama yeniden yapıldı ve divan kâtipliği seçiminin tekrar edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Geçmişte yaşanan mühürsüz oy tartışmalarına göndermede bulunan Aslan, "Geçmişte mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymış olabilir bu devlet! Ben saymıyorum! Mühürsüz oy pusulasıyla oy kullanılmasına izin veremem. Kimse kusura bakmasın! Bu ülke demokratik, laik bir Cumhuriyet" dedi.

"BURADA ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇEMEZ"

Nuri Aslan, "Mühürsüz oy pusulasıyla ben bu mecliste oy kullandırtmam! Burada atı alan Üsküdar’ı geçemez! Ben buradayım!" diyerek, ayrıca oylamaya katılmak istemeyen üyeler için de "Rahatsız olan, oy kullanmak istemeyen kafeteryada dinlenebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
