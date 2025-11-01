Tuncer Bakırhan'dan İYİ Partili Usta'ya tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'ya tepki gösterdi.

"KURTULMUŞ’A YÖNELİK SAYGI SINIRLARINI AŞAN İFADELER KABUL EDİLEMEZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç üzerinden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sert tepki gösterdi.

Usta'nın "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" ifadelerinin ardından Kurtulmuş, komisyonu terk etti.

Verilen aranın ardınan Kurtulmuş, komisyona geri dönerken Usta ise görüşmelere katılmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

Usta'nın ifadelerine AKP'li isimlerden tepki gelirken bir tepki de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.

Kurtulmuş'a yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirten Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a yönelik saygı sınırlarını aşan ifadeler kabul edilemez. Meclis, sorunları büyütme değil çözme yeridir. Yüz yıllık bir meseleyi konuşurken, tartışırken görüşlerimiz farklı olabilir; ancak farklı düşüncelerimiz saygısızlığa dönüşmemelidir. Demokrasinin temel ilkesi müzakere ve diyalog kültürüdür. Bu toprakların barışa, bu halkın huzura ihtiyacı var. Bunu ancak birbirimize saygıyla, sözümüzü tartarak ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak başarabiliriz."

BİR TEPKİ DE ARIKAN'DAN

Öte yandan muhalefet kanadından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Kurtulmuş'a yöneltilen ifadelerin yersiz, temelsiz ve anlamsız olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, yürütülen sürece karşı olan herkes düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilir ancak bu meseleyi şahsileştirmek yakışıksızdır, doğru olmamıştır" dedi