Tüm dinlemelere katılmıştı: TBMM Başkanı Kurtulmuş Öcalan’ı dinlemeye gitmiyor

TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", bugüne kadar İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanları ile MİT Başkanı, barolar, sendikalar, iş dünyası örgütleri, insan hakları kuruluşları, şehit ve gazi dernekleri, akademisyenler ve eski TBMM başkanları da dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazeden kurum ve isimleri dinledi.

Son Dakika | Komisyon İmralı'ya gidiyor! AKP MHP DEM Parti oyları ile karar alındı

17 OTURUMUN TAMAMINDA TARAFLARI DİNLEDİ

Bu toplantıların tamamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumları açan ve “dinleme” sürecini çerçevesiyle birlikte tarif eden isim olarak ön plandaydı.

Kurtulmuş, son toplantılardan birinde, Komisyon çalışmalarını özetlerken “17 oturum boyunca bütün tarafları dinledik” sözleriyle durumu anlatmıştı.

ÖCALAN'I BİZZAT DİNLEMEYECEK

Ancak İmralı’ya gitme başlığında karar aşamasına geldiğinde tablo değişti. Bugünkü toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ı dinlemek üzere İmralı’ya gidecek heyet, siyasi parti gruplarının bildireceği milletvekillerinden oluşacak. TBMM Başkanı ise bu heyetin parçası olmayacak.

İMRALI KARARI: OY ÇOKLUĞUYLA KABUL

Komisyonun 18’inci toplantısında İmralı’ya gidilmesi önerisi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar uyarınca, Meclis’te grubu bulunan partiler, İmralı’ya gidecek milletvekili isimlerini Meclis Başkanlığı’na bildirecek.

Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gitmesi öngörülüyor.

Dinleme sürecinin her aşamasında salonda olan, tüm oturumlara başkanlık eden Numan Kurtulmuş, Abdullah Öcalan’ı dinlemek üzere İmralı’ya gidecek heyette yer almayacak.