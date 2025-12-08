TSK konvoyları Suriye'de görüntülendi: MSB'den açıklama geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı araç konvoyları Suriye'de görüntülenmesi tartışma konusu oldu. İddiaya göre zırhlı araçlar Afrin, Resulayn ve Halep'ten girip Menbiç'e doğru hareket etti.

Bununla beraber Suriye hükümetine bağlı güçlerin Deyrizor bölgesine askeri takviye yaptığı belirtildi.

İki taraf yine birbirini suçladı: HTŞ ve SDG/YPG arasında şiddetli çatışma

YPG terör örgütüne bağlı SDG'nin, 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya karşın Suriye hükümetine entegre olmayı geciktirmesi, Suriye'de gerilimi arttırdı ve "bir operasyonun yakın olduğu" iddialarını gündeme taşıdı. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5-6 Aralık’ta Suriye ziyareti yapması da bu iddiaların artmasına sebep olmuştu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialara MSB'den yanıt geldi. Cumhuriyet’e konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” açıklamasını yaptı.