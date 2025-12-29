AKP'de 'Sırada kimler var' paniği! Operasyonların ardından kulisler yangın yeri

Son dönemde de peş peşe gelen operasyonların ardından AKP kulislerinin alev aldığı öğrenildi. Nefes'te Nuray Babacan köşesinde, "Son bir yıl içerisinde CHP’lilerin belediyelere yapılan operasyonlarla yaşadığı tedirginliği şimdi iktidar kanadı yaşıyor" dedi.

Kara para, kayıt dışı kazanç, rüşvet ve uyuşturucu iddialarının AKP'ye yakın bazı isimlerle birlikte anılması dikkatleri üzerine çekti.

KULİSLER BU DOSYALARI KONUŞUYOR

Kulislerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yeni dosyalar üzerinde çalıştığı bilgisi dolaşıyor.

Son dönemde şirketlere yönelik çalışmalarıyla öne çıkan MASAK, kara para ve kayıt dışı kazançlarla ilgili kapsamlı raporlar hazırladı. Bu raporlarda yer alan en çarpıcı detaylardan biri, iktidara yakınlığıyla bilinen avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan dosya oldu.

Babacan, bu gelişmenin “olaya yeni bir boyut” kattığı değerlendirmesinde bulundu.

MASAK'IN RADARIN BÜROKRATLAR VE YARGI MENSUPLARI DA VARMIŞ!

İktidar kulislerinde konuşulan bir başka iddia ise MASAK’ın sadece iş dünyasını değil, bazı bürokratlar ile yargı mensuplarını da radarına aldığı yönünde.

Söz konusu isimlerin mal varlıklarındaki artış, para trafiği ve rüşvet iddiaları nedeniyle daha önceki soruşturmalarla bağlantılı olarak incelendiği belirtiliyor. Babacan yazısında şunları ifade etti:

"İddialara göre, MASAK’ın son çalışmaları sadece ekonomi ve iş dünyasıyla sınırlı değil. Son dönemlerde yapılan çalışmalara bürokratlar ve yargı mensuplarının da dahil edildiği öne sürülüyor. Bu iddialar, iktidar kanadında konuşuluyor. Nedeni olarak da mal varlıklarındaki artış, para trafiği, rüşvet gibi bazı iddialar olduğu, daha önceki soruşturma dosyalarıyla bağlantılı olarak gündeme alındıkları söyleniyor. Eğer soruşturmaların kapsamı bu çerçevede genişletilirse iddiaların doğru olup olmadığını da görürüz. Konu son soruşturmalardan açıldığında, parti içerisinde bunun gideceği nokta ve nedenleri konusunda meraklı sohbetler yapılıyor. Yapılan analizler daha çok tahmin. Sadece bürokrasi de değil, yargıdaki ilişki kirliliği konusunda muhalefetin sık sık gündeme getirdiği ayrıntıların bazıları iktidar kulislerinde de anlatılıyor. Yapılan konuşmaların neredeyse tamamı, ‘kendilerini dışarda tutan’, tüm kirliliğin sorumlusu olarak başkalarını gösteren bir anlayışta."

"BU İŞ NEREYE GİDER" PANİĞİ

AKP içindeki sohbetlerde “bu iş nereye gider” sorusunun sıkça sorulduğu da öğrenildi. Babacan, gözaltıların 'belli çevrelere gözdağı' olarak yorumlandığını belirtti. Babacan, yazısında şunları ifade etti: