AKP'de taht savaşlarını kızıştıracak anket sonuçları! O iki isim Bilal Erdoğan'a fark attı

Siyaset kulislerindeki "Erdoğan sonrası AKP'nin başına kim geçmeli?" sorusu bu kez seçmene soruldu. Ortaya çıkan tablo, parti içindeki "aile" beklentisini boşa çıkardı. Zirvedeki isim ile Bilal Erdoğan arasındaki makas açıldı.

Türkiye siyaseti bir yandan ekonomik krizin gölgesinde erken seçim ihtimallerini tartışırken, diğer yandan iktidar partisinin derinliklerinde sessiz sedasız yürütülen "liderlik savaşı" gün yüzüne çıkıyor. Seçim sandığı ufukta göründükçe, AKP içindeki "taht kavgası" iddiaları artık fısıltı gazetesi olmaktan çıkıp somut verilere döküldü.

erdogan-akp.jpg

Refleks Veri & Araştırma şirketi, AKP tabanının ve kamuoyunun nabzını tutan kritik bir araştırmaya imza attı. "AKP’nin başına Erdoğan’dan sonra kim geçmeli?" sorusunun yöneltildiği anket, parti içindeki güç dengelerinin ne denli hassas olduğunu gözler önüne serdi.

OĞUL ERDOĞAN VE DAMAT BAYRAKTAR LİSTENİN GERİSİNDE

Refleks Veri & Araştırma, toplam 2386 kişiye "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

AKP'de saflar netleşiyor: Kavgalı iki isim Hakan Fidan hattında buluştuAKP'de saflar netleşiyor: Kavgalı iki isim Hakan Fidan hattında buluştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, anket yarışında beklenen ilgiyi göremedi ve üçüncü sırada kaldı. İktidar medyasının parlayan yıldızı Selçuk Bayraktar ise listenin dördüncü sırasında kendine yer bulabildi.

erdogan-bayraktar.jpg

HAKAN FİDAN ZİRVEDE, SOYLU ENSESİNDE!

Anketin en çarpıcı sonucu ise zirve yarışında yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılımcıların tercihiyle listenin birinci sırasına yerleşti. Ancak Fidan'ı, kabine dışı kalmasına rağmen parti tabanında hala güçlü bir karşılığı olduğu anlaşılan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok yakından takip etti.

hakan-fidan-suleyman-soylu-jpg.jpg

Bilal Erdoğan’ın, Süleyman Soylu’nun da gerisinde kalarak üçüncü sıraya oturması dikkatlerden kaçmadı.

İşte AKP içindeki dengeleri sarsacak o anketin sonuçları:

  • Hakan Fidan: % 33,4
  • Süleyman Soylu: % 32,5
  • Bilal Erdoğan: % 14,2
  • Selçuk Bayraktar: % 12,9
  • Numan Kurtulmuş: % 7

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

