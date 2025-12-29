Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda şehit olan 3 polis hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" dedi.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

Son Dakika | Yalova'daki IŞİD'liler hastaneye getirildi! Vatandaşın tepkisi büyük oldu

NE OLMUŞTU?

Yalova’da Elmalık köyünde IŞİD’e yönelik bir operasyon düzenlendi. Gece saat 02.00’de başlatılan operasyonda, daha önce iki kez IŞİD üyeliği nedeniyle hakkında işlem yapılan bir şüphelinin evine baskın yapıldı. Ancak şüphelilerden biri, evin üst katından pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 polis şehit olurken 7 polis de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.