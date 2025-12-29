Son Dakika | Yalova'daki IŞİD'liler hastaneye getirildi! Vatandaşın tepkisi büyük oldu

Son dakika... Üç polisin şehit düştüğü operasyonun ardından beş IŞİD'li gözaltına alındı. Terör örgütü IŞİD üyesi şahıslar, hastaneye sağlık kontrolü için götürüldü. IŞİD'lilere vatandaşlar tepkisi büyük oldu. Birçok vatandaşın, "Allah kahretsin sizi" diye bağırdığı duyuldu.

Yalova'nın Elmacık köyünde gece 2 sularında terör örgütü IŞİD'in hücre evine operasyon düzenledi. Teröristlerin, ateş açması üzerine çatılma çıktı. Çatışmada üç polis şehit düştü. Sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığı öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beş IŞİD'linin gözaltına alındığını açıkladı.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktıKahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

IŞİDl'liler sağlık kontrolü için Yalova'da hastaneye getirildi. IŞİD'lilerin geldiğini duyan vatandaşlar hastane önüne toplandı. Yurttaşlar, IŞİD'lilere büyük tepki gösterdi. Polis, araya girmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, "Can yaktınız, Allah kahretsin sizi" diyerek birçok defa bağırdı.

NELER OLDU?

Yalova'nın Elmalık köyünde IŞİD'e yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Daha önce iki kez örgüt üyeliğinden işlem yapılan bir şüphelinin evine yapılan baskında içeriden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda polisler Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu; 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Gece 02.00’de başlayan operasyon, evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle dikkatle yürütüldü. Beş kadın ve altı çocuk sağ kurtarıldı. Yaklaşık 6 IŞİD’li terörist öldürüldü. Operasyon saat 09.40’ta tamamlandı.

Yalova’da Özel Harekât Şubesi bulunmadığı için baskına TEM polisleri katıldı. İlk müdahalede destek alınamayınca çatışma çıktı. Ardından Bursa’dan Özel Harekât ekipleri sevk edildi.

Yalova Valiliği, 7 yaralı polisin hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. RTÜK geçici yayın yasağı getirirken, köy ablukaya alındı; doğalgaz ve elektrik kesildi. Beş okul tatil edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

