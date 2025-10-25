Tele1'e peş peşe destek ziyaretleri! "Gerçeği susturamayacaklar"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Tele1'e de kayyum atandı. Tele1 şirketinin sahibi de Alp Yanardağ'ydı. Alp Yanardağ hakkında herhangi bir suçlama olmadan ve Merdan Yanardağ hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen kayyum atanması kamuoyunda tepki gördü. Kayyum olarak da AKP medyasından Yeni Şafak'ın yazarı İbrahim Paşalı getirildi.

Tele1'e yönelik bu operasyonun ardından destek ziyaretleri başladı.

Ekrem İmamoğlu: Tele1'e yapılan bir çökmedir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tele1’e yaptığı ziyarette uygulamaya sert tepki gösterdi. Şöyle konuştu:

“Bugün yine kötü bir güne uyandık. Bildik. Anti demokratik uygulamalar. Basın yayın organlarını susturan, yazanı çizeni susturan, yargılayan, içeri atan bir durumla karşı karşıyayız. Tele1, gerçeğin sesi olmaya çalışan, kadını, doğayı, çevreyi, hak arayanı, ezileni anlatan bir televizyon kanalımızdı.”

"ÇANAK ANTENLERİ KIRILANLAR OLARAK BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Bakırhan, basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsuru olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Demokrasinin kırıntısının dahi olduğu ülkelerde basın yayın organları güvence altındadır. Düşünce ifade özgürlüğü güvence altındadır. Maalesef bizde kırıntıları olmadığı için muhalif olanlara çeşitli sebeplerden dolayı işte böyle kayyum atanıyor. Yargılanıyor. İçeri atılıyor. Sesi kısılmaya çalışılıyor.”

Kayyum uygulamasının geçmişte de benzer biçimde yaşandığını belirten Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçmişte kayyum yaşayan, geçmişte damlarındaki çanak antenleri kırılan bir gelenekten geldiğimiz için bu durumun ne olduğunu, ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bugün Tele1’e atanan kayyumlar karşısında da uygulanan anti demokratik uygulamalar karşısında da duracağımızı, dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu uygulamaları kabul etmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Tele1’e dönük bu uygulamaların takipçisi olacağımızı, sonuçlanıncaya kadar da Tele1 emekçileriyle çalışanlarıyla dayanışacağımızı belirtmek istiyorum.”

"GERÇEĞİ SUSTURAMAYACAKLAR"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da Tele1’e destek ziyaretinde bulundu. Basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de zaten sayısı neredeyse bir avuç kalmış, emekten, halktan, özgürlüklerden, barıştan, demokrasiden yana yayın yapan basın kanallarına dönük yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız.”

AKP iktidarının medyayı büyük oranda ele geçirdiğini söyleyen Baş, “Medyanın yüzde 98'ini abluka altına almış, milyonlarca lira, milyarlarca lira para harcayarak yalanla egemenlik sağlamaya çalışan bir iktidar var” dedi.

Baş, Tele1’in sınırlı imkânlarla hakikati halka ulaştırmaya çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Ne ile gelirseniz gelin bir gerçek karşısında yenileceksiniz. Halktan daha büyük bir gerçek yok. Demokrasiden daha büyük bir gerçek yok.”

Ziyaretin sembolik olduğunu ancak mücadelenin her yerde süreceğini belirten Baş, “Bugün burada haklının, iyinin, güzelin, doğrunun, Tele1 emekçilerinin, Merdan Yanardağ'ın yanındayız demek için sembolik olarak buradayız ama bu gerçekleri her yerde haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Baş, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Zor bir sürece giriyoruz. Hepimize kolay gelsin ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Haklılar, doğrular, gerçeği savunanlar mutlaka kazanacak.”

"HİÇBİR ZAMAN SARAY'IN SESİ OLMADI"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da dayanışma için Tele1’e gelen isimler arasında yer aldı. Basın açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yine Türkiye'de haber alma hakkına, özgürlüklere, otoriter rejime karşı özgürce konuşmaya, halkın sesine dönük sistemli bir saldırıyla karşı karşıyayız.”

Tele1’in halkın sesi olduğunu belirten Tezcan, şunları söyledi:

“Merdan Yanardağ ve Tele1'in Türkiye'de mazlumların sesi olduğunu biliyoruz. Haksızlığa uğrayanların, eşitlik, özgürlük ve adalet isteyenlerin sesi olduğunu biliyoruz. Bir şeyin sesi değil Merdan Yanardağ. Tele1 bir şeyin sesi değildi. Zalimlerin, otoriter rejim sahiplerinin, saraydan milletin sesini kısmak isteyenlerin sesi olmadı hiçbir zaman.”

Tezcan, Merdan Yanardağ’a yöneltilen “casusluk” suçlamasını da şöyle eleştirdi:

“Gobbelss misali yalanın öyle büyük olsun ki herkes inansın noktasında casusluk suçlamasına getirdiler. Merdan Yanardağ'dan casus çıkmaz. Casuslarla beraber Türkiye'nin geleceğini satma hesabında olanlara karşı vatansever bir duruş çıkar.”

Tele1’in halk desteğiyle yayıncılık yaptığını vurgulayan Tezcan, şunları dile getirdi:

“Tele1 ekibi Türkiye'de yurtseverliğin, özgür yayıncılığın, özgür televizyonculuğun bir yerlerden beslenerek değil, izleyicisinden halktan beslenerek, halkın gücüyle yayın yapmanın en önemli örneklerinden biridir.”

Türkiye genelinde güçlü bir itiraz dalgası oluştuğunu söyleyen Tezcan, son olarak şu mesajı verdi: