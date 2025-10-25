Ekrem İmamoğlu: Tele1'e yapılan bir çökmedir

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Merdan Yanardağ sabahın kör karanlığında gözaltına alındı, akşam ise alelacele TELE 1'e kayyum atandı. Açıkça söyleyelim. Bu bir çökmedir" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddianamesiz bir şekilde tutukluluğunun 200’üncü günü aşmışken hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Daha önce diploması iptal edilen İmamoğlu'nun bu kez danışmanı Necati Özkan üzerinden hedef alındığı belirtildi.

İddiaya göre Özkan, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen Hüseyin Gün ile irtibat kurdu. Necati Özkan, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Henüz ifade işlemleri tamamlanmadan kanala kayyum atandı. Kayyum olarak Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı görevlendirildi.

Gözaltındaki Merdan Yanardağ'dan mesaj! "Hiçbir yalan gerçekten güçlü olamaz"Gözaltındaki Merdan Yanardağ'dan mesaj! "Hiçbir yalan gerçekten güçlü olamaz"

Yanardağ’ın gözaltı süresinin 24 saat daha uzatıldığı bildirildi. Filistin direnişine verdiği destek ve Batı karşıtı fikirleriyle tanınan Yanardağ’a yöneltilen suçlamalar kamuoyunda geniş tepki topladı

Ekrem İmamoğlu da Yanardağ'ın gözaltına alınması ve Tele1'e kayyum atanması hakkında açıklama yaptı.

"AZ KALDI"

İmamoğlu, Tele1'e kayyum atanmasının açıkça bir 'Çökme' olduğunu söyledi. Medyaya ağır bir sansür uygulandığını belirten Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şunları ifade etti:

"Yargısız infazdan vazgeçin!

Merdan Yanardağ sabahın kör karanlığında gözaltına alındı, akşam ise alelacele TELE 1'e kayyum atandı.
Üstelik bunu yapanlar Gazeteci Merdan Yanardağ’a tek bir soru sormamışlar, savunmasını bile almamışlardı.

Açıkça söyleyelim. Bu bir çökmedir.

Bu demokrasinin nefes borusu medyaya ağır bir sansürdür.

Bu bir gözdağıdır.

Ama ne yapsanız nafile.
Gerçekleri bu aziz milletin gözünden kaçıramazsınız. Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak. Ve o zaferin ortağı bugün hukuksuzluğu reva gördüğünüz 86 milyon olacak.

AZ KALDI"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

