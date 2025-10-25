Gözaltındaki Merdan Yanardağ'dan mesaj! "Hiçbir yalan gerçekten güçlü olamaz"

200 günü aşkın süredir tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk iddiası ile de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Kamuoyunda sık sık Filistin direnişine destek vermesi Batı'ya yönelik eleştirileri ve çalışmaları ile tanınan Yanardağ'ın İsrail ile ilişkili bir şahısla irtibatta olduğu öne sürüldü.

Cafer Mahiroğlu'ndan TELE 1'e kayyuma tepki

Gözaltındaki, "Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas" mesajının ardından Yanardağ, X hesabından bir mesaj daha yayımlandı.

"BU BİR ZORBALIKTIR"

Yanardağ şunları ifade etti:

"Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1'i ve beni susturmak.

Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir.

Türkiye'yi susturmak, halkı susturmak, tarihin akışını değiştirmek mümkün değildir.

Ben iyiyim.

Bu halkın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hiçbir yalan, gerçekten daha güçlü olamaz.

Bu bir zorbalıktır. Basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Bağımsız medyaya ve muhalif görüşlere tahammülsüzlüktür."

AKP MEDYASINDAN KAYYUM ATANDI

Öte yandan herhangi bir kesinleşmiş suç olmamasına karşı dün Tele1'e kayyum atandı. Kayyum olarak da AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak'ın yazarı İbrahim Paşalı atandı.

Kayyum canlı yayında ana haber bültenini yarıda kestirdi.