Tartışılan bu kareden çok kritik bir ayrıntı gün yüzüne çıktı

TBMM’de yeni yasama yılı 1 Ekim’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açıldı. Kurtulmuş'un başkanlık divanındaki konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan geldi.

Konuşmasının ardından ilk olarak DEM Partililerle milletvekilleriyle tokalaşan Erdoğan, siyasi parti genel başkanlarını da Başkanlık Kürsüsü arkasındaki Divan Odası’na davet etti.

Meclis Başkanlığı heyetinin dinlenme ve toplantı amacıyla kullandığı bu odada Cumhurbaşkanları daha önce yalnızca kısa süreli beklemek amacıyla bulunmuştu.

Usule göre, Genel Kurul’a hitap edecek Cumhurbaşkanı bu odada kısa süre bekleyip, “takdim” edildikten sonra kürsüye çıkar. Ancak bu yıl böyle olmadı.

Cumhurbaşkanlığı makamına ait özel bir oda TBMM’de bulunmasına rağmen Erdoğan, bu kez yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü Genel Kurul salonuna bitişik Divan Odası’nı tercih etti. Bununla da kalmadı; Meclis Başkanı’nın koltuğuna oturdu.

YASAMANIN BAŞINA OTURDU

Kuvvetler aykırılığı ilkesine göre Erdoğan'ın yasamanın başındaki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğuna oturması üsüle aykırı.

Nefes'ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık'ın haberine göre; bu tercihi değerlendiren bir milletvekili, durumu şöyle özetledi: