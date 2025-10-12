Tarım Kredi'nin çayları AKP'li başkandan: Karadeniz'de üretici kalmadı mı?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, depoları 2028'e kadar dolu olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in firması Pekmezli Çay Sanayi'den 24 milyon 700 bin TL'ye çay aldığını söyledi.

Tanal söz konusu ticaret için kurumun bankadan kredi çektiğini belirtti.

TARIM KREDİ KOOPARTİFLERİ'NİN ÇAYLARI AKP'Lİ BAŞKANDAN

CHP'li Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklamaya göre Tarım Kredi Koopartifleri, bankadan kredi çekip AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'e ait Pekmezli Çay Sanayi'nden çay alımı gerçekleştirdi.

24 milyon 700 bin TL'lik ticaretin gerçekleşmesi için kurumun bankadan kredi çektiğini ifade eden Tanal, söz konusu çayların düşük kaliteli olduğunu öne sürdü.

MAHMUT TANAL BELGESİYLE PAYLAŞTI

Kurum ve AKP'li isim arasında yapılan ticaretin ilk olmadığını belirten Tanal, sosyal medya hesabından ticaretin belegelerini paylaşarak bir açıklama yaptı.

"DEVLETİN KURUMU, SİYASETİN TİCARİ KOLU HALİNE GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'X' hesabından yaptığı paylaşıma yanıt veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Karadeniz’in dağlarında, tepelerinde binlerce çay üreticisi alın teriyle geçinirken, Tarım Kredi kalkıyor, her defasında aynı partili il başkanının şirketinden çay alıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tarım Kredi’nin depoları 2028’e kadar dolu olmasına rağmen, kurumun iştiraki Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş., banka kredisi çekip yeniden çay alımı yapıyor. Peki kimden? AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’in firması Pekmezli Çay Sanayi’nden! Fatura tutarı: 24 milyon 700 bin TL. Ürün düşük kaliteli, analiz raporu yok. Ödemeler ise tamamı peşin. Ama bu sadece bir fatura değil. Bu, yıllardır süren, milyonlarca lirayı bulan bir ticari ilişkinin sadece bir örneği. Kayıtlar incelendiğinde, benzer faturaların Tarım Bakanlığı denetiminde defalarca kesildiği ortaya çıkacak.

Peki Karadeniz’de on binlerce üretici arasında hiç mi başka kimse yok? Neden hep aynı isim? Neden hep AKP’li bir yöneticiye ait firma? Neden üretici değil, siyasi kimliği olan kişiler tercih ediliyor? Tarım Kredi’nin görevi, vatandaşa uygun fiyatla ürün sağlamak, üreticiyi desteklemek ve piyasayı dengelemektir. Ama bugün kurum, parti yöneticilerini zengin eden bir ticaret ağına dönüşmüştür.

Bu sadece ekonomik değil, ahlaki bir çöküştür. Devletin kurumu, siyasetin ticari kolu haline gelmiştir. Bu işin adı kooperatif değil, yandaş düzenidir. Bu düzen hem üreticiyi, hem tüketiciyi, hem de kamu vicdanını zarara uğratmaktadır."