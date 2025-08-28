Tarikat korkusu kenti sardı: İsmailağa'nın kaçak yurdunu yıkmaya kimse yanaşmadı

Tarikat korkusu kenti sardı: İsmailağa'nın kaçak yurdunu yıkmaya kimse yanaşmadı
Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere’deki kaçak yapılar için açtığı ikinci yıkım ihalesi yine sonuçsuz kaldı. İsmailağa Cemaati’ne ait olduğu belirtilen öğrenci yurdu faaliyetlerini ise sürüyor. Belediyenin söz konusu kaçak yapıları yıkmak için daha önce birçok kez girişimde bulunduğu ancak her defasında direnişle karşılaştığı belirtildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı yaklaşık 300 yıllık Türkmen Tahtacı Alevi köyü Uzundere’de, İsmailağa Cemaati’ne ait olduğu belirtilen kaçak öğrenci yurdu ve Kur’an kursu binasıyla ilgili süreç yeniden çıkmaza girdi.

Egedesonsöz'ün haberine göre Karabağlar Belediyesi, aralarında söz konusu binanın da bulunduğu toplam 129 kaçak yapının yıkımı için ikinci kez ihaleye çıktı. Ancak bugün belediye ihale salonunda yapılması planlanan ihaleye yine hiçbir firma teklif vermedi.

DEFALARCA ERTELENDİ

Belediye, daha önce dört kez yıkım girişiminde bulunmuş ancak direniş nedeniyle işlemler gerçekleşememişti. Yıkım sırasında sopalı, kesici ve delici alet taşıyan grupların engelleme girişiminde bulunduğu, binanın önüne lüks araçlarla barikat kurulduğu belirtilmişti. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün güvenlik için ekip göndermemesi nedeniyle belediye yıkımı defalarca ertelemek zorunda kalmıştı.

İlk yıkım ihalesi 28 Şubat 2025’te yapılmış ancak katılım olmamıştı. Belediyenin önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

KAÇAK YURT FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaçak yapının İsmailağa Cemaati ile bağlantılı olduğu ve hâlihazırda öğrenci kabul ettiği öğrenildi. Sarıklı ve cübbeli kişilerin ders verdiği yurtta çok sayıda çocuğun eğitim gördüğü, binanın toplantılar için de kullanıldığı kaydedildi.

PARK ALANINA KAÇAK YAPI

Söz konusu yapının bulunduğu parselin ise imar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

