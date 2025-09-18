Süreç komisyonunda 'domuz bağı' gerginliği! DEM Parti komisyonu terk etti

Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit:

Derneklerden biri konuşma yaparken DEM Partililer komisyon toplantısını terk etti. Hangi dernek bu? İslami Tebliğ Derneği.

Başkanlığını Enver Kılıçarslan yapıyor ve Gonca Kuriş'in de dahil olduğu onlarda kişinin domuz bağı ile öldürülmesine ilişkin davadan yargılanmış bir isim bu derneğinin başkanlığını yapan isim.

O gelmedi ama başkan yardımcısı buradaydı. Başkan Yardımcısı konuştu. İsmi Mehmet Beşir Şimşek. Konuşmalar tepki gördü komisyon üyeleri tarafından.

Hem PKK hakkında konuştu hem de devlet hakkında konuştu.

Şimşek, dedi ki, "Bu halkı Marksist-Leninist zihniyet inancından koparmak Kürtlerin hangi faydasına hizmet ediyor? Kürt halkının geleneği değişti. Bunun sebebi devlet adına kimi yapıların çanak tutması. Bir çocuk zafer işareti yapmış diye sabahın 3'ünde o evin reisiyle beraber o eve ateşe veriyorlar. Bunu asker yapıyor" dedi.

Bu ifadeyi kullandıktan sonra ilk tepki MHP'den geldi. Feti Yıldız dedi ki,"Sizi buraya davet ettik de askere, polise, devlete hakaret edin diye çağırmadık." dedi.

O sırada da DEM Parti'den sesler yükseldi. İlk konuşan Saruhan Oluç oldu, "Bu dille barış yapılabilir mi?" diye sordu. "Şimdiye kadar tahammül ettik söylediklerinize. Ama siz kandan besleniyorsunuz. Utanın kan dökücüler." diye bağırdı.

Sonrasında Cengiz Çiçek söz aldı. "Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz" dedi ve DEM Parti üyelerin hepsi o sırada kalktılar ve komisyonu terk ettiler.

Cengiz Çiçek, Saruhan Oluç, Gülistan Kılıç Koçyiğit ki daha öncesinde çıkmıştı zaten. Celal Fırat komisyonu terk etti. DEM Parti üyeler. Numan Kurtulmuş sözü aldı. "Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırmayalım. Prensip olarak geride bırakalım. Ama olumlu yürüyen süreçlerde geçmişte yaşananlar gündeme tekrar gelmesin ve yeni ayrışmaları sağlayacak bir gelişmeye imza atılmasın." dedi.

Bu arada şuna da not düşmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partili bazı komisyon üyeleri de şu anda salonda değiller. Kimler Murat Emir ama Murat Emir bu hafta komisyona katılmamıştı.

Murat Bakan, Umut Akdoğan, Salih Uzun da bu konuşmaların yapılacağı salona, bu oturuma gelmediler. Ben partililer başından itibaren buradaydı.

Ama İslami Tebliğ Derneği konuşan bu isim konuşmaya başladıktan sonra MHP ve Dem aynı anda tepki gösterdi ve Dem salonu terk etti.