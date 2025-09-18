Hizbullahçı isim Meclis'e çağrıldı: Onu da dinleyecekler

Yayınlanma:
İslami Tebliğ Derneği’nin başındaki Hizbullahçı isim Meclis'e çağrıldı. İmralı sürecinde kurulan komisyonda onu da dinleyecekler...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a "Meclis'te konuşsun" çağrısı ile başlayan İmralı süreci, DEM Partili isimlerin oluşturduğu heyetin İmralı ile TBMM arasındaki trafiği ve temsili silah bırakma töreninin ardından mecliste kurulan süreç komisyonu ile devam ediyor.

İmralı ile yürütülen süreçte bugün bir kez daha toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Medrese Alimleri Vakfı” ve “İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği” yöneticilerini dinleyecek. Toplantıya, Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri de katılacak.

ONU DA DİNLEYECEKLER

Meclis'e davet edilen ‘İslami Tebliğ Derneği’nin yöneticilerini dinleyecek; gelirse dernek başkanı Enver Kılıçaslan da Meclis’e konuşacak. Kılıçaslan, Hizbullah’ın domuz bağı cinayetleri davasında yargılanıp, ‘örgüt üyeliğinden’ 7.5 yıl hapis cezası almıştı.

HİZBULLAHÇI İSİM MECLİS'E ÇAĞRILDI

İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği’nin başkanlığını 2000’deki Hizbullah operasyonunda tutuklanan Enver Kılıçaslan yapıyor. Kılıçarslan, Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım ile İslamcı feminist Konca Kuriş’in de aralarında olduğu 42 kişinin domuz bağı öldürülmesiyle ilgili davada yargılandı. “Örgüt üyeliğinden” 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Medrese Alimleri Derneği ise önceki hafta Konya’da bir kadını kıyafeti açık bulduğu için muayene etmeyen doktora destek verdi.

Dernek yönetimi, skandal doktoru “Uygunsuz kıyafetli hastaya ‘Ben teşhircileri muayene
etmiyorum’ diyerek ahlak ve edep dersi verip muayene etmeyen Dr. Hasan Hüseyin Uysal’ı tebrik ediyoruz” diyerek savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

