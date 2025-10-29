Süreç Komisyonu yarın kapalı toplanıyor! CHP’li emir: Eşitlik ve adalet dışında bir şey konuşulmayacak
Emir, sunumların ardından milletvekillerinin bakanlara sorular yönelteceğini, temel hedeflerinin ise “Türkiye’de adaleti, barışı, kardeşliği ve eşitliği hayata geçirmek” olduğunu söyledi. Oturumun kapalı olmasını istismar eden çevrelere karşı da net bir çerçeve çizdi:
- “Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu bir komisyonda, o oturum açık da olsa, kapalı da olsa toplumsal barıştan, eşitlikten, demokrasiden, adaletten başka hiçbir şey konuşulmaz.”
Süreç için kanuni düzenlemenin ilk ipucunu Abdulkadir Selvi verdi! Şeyh Said örneğini yazdı
"DEVLETİMİZİ ZORA SOKACAK HİÇBİR SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYACAKTIR"
Komisyonun hiçbir şekilde devletin aleyhine yorumlanabilecek bir zemine dönüşmeyeceğinin altını çizen Emir, “Bu komisyon, Anayasa değişikliği dahil olmak üzere, devletimizi zora sokacak hiçbir sürecin bir parçası olmayacaktır” dedi. Emir, kapalı oturum üzerinden politika yapmaya çalışanların “bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacağını” belirterek, “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin temel değerleri, bayrağımız ve devletimizin birliği asla tartışma konusu olmayacaktır” mesajını verdi.
- “Yarın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı gelecek. Sunumlar sonrasında milletvekillerimiz onlara sorular soracak. Tüm sorunlarımızı çözmenin en temel yolu, Türkiye’de adaleti, barışı ve kardeşliği ve tabii ki eşitliği yaşama geçirmek gerekiyor.
- Yarinki oturumun kapalı olacak olması, basının izleyemeyecek olması, sadece tutanakların tutulması, kimi kesimler tarafından kötüye kullanılıyor, kimi kesimler bunu suistimal ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu bir komisyonda, o oturum açık da olsa, kapalı da olsa toplumsal barıştan, eşitlikten, demokrasiden, adaletten başka hiçbir şey konuşulmaz.
- Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şeyi orada konuşmayız ve söylenmesine de izin vermeyiz. Herkes bilmelidir ki bu komisyon hiçbir şekilde Anayasa değişikliği dahil olmak üzere, devletimizi zora sokacak hiçbir sürecin bir parçası olmayacaktır.
- Bu komisyonun kapalı olmasını kötüye kullanmak isteyenler, suistimal etmek isteyenler, bunun üzerinden politika yapmak isteyenler bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacaklar. Herkes emin olsun ki, bu komisyonda ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu her yerde, hiçbir zaman Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetimizin temel değerleri, bayrağımız, devletimizin birliği asla tartışma konusu olmayacaktır.”