Süreç Komisyonu yarın kapalı toplanıyor! CHP’li emir: Eşitlik ve adalet dışında bir şey konuşulmayacak

Emir, sunumların ardından milletvekillerinin bakanlara sorular yönelteceğini, temel hedeflerinin ise “Türkiye’de adaleti, barışı, kardeşliği ve eşitliği hayata geçirmek” olduğunu söyledi. Oturumun kapalı olmasını istismar eden çevrelere karşı da net bir çerçeve çizdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu bir komisyonda, o oturum açık da olsa, kapalı da olsa toplumsal barıştan, eşitlikten, demokrasiden, adaletten başka hiçbir şey konuşulmaz.”

Süreç için kanuni düzenlemenin ilk ipucunu Abdulkadir Selvi verdi! Şeyh Said örneğini yazdı

"DEVLETİMİZİ ZORA SOKACAK HİÇBİR SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYACAKTIR"

Komisyonun hiçbir şekilde devletin aleyhine yorumlanabilecek bir zemine dönüşmeyeceğinin altını çizen Emir, “Bu komisyon, Anayasa değişikliği dahil olmak üzere, devletimizi zora sokacak hiçbir sürecin bir parçası olmayacaktır” dedi. Emir, kapalı oturum üzerinden politika yapmaya çalışanların “bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacağını” belirterek, “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin temel değerleri, bayrağımız ve devletimizin birliği asla tartışma konusu olmayacaktır” mesajını verdi.