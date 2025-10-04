Sultanbeyli’de Erdoğan telaşı! Tüm yollar kapatıldı

İstanbul Sultanbeyli’de bugün Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni düzenlenecek. Açılışı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı belirtildi.

Erdoğan’ın katılacağı açılış töreni öncesi ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan’ın 13.00’te Sultanbeyli Kent Meydanı’nda katılacağı törenden dört saat önce ilçenin en büyük ve merkezi caddesi olan Fatih Bulvarı trafiğe kapatıldı.

İlçeden geçen tüm otobüslerin kullandığı ana ulaşım yolunun kapatılmasıyla birlikte toplu taşıma seferleri durma noktasına geldi.

KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Belediye, ilçede yaşayan yurttaşlara yolların kapatılacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapmazken bulvar üzerindeki otobüs duraklarında bekleyenler otobüslere binebilmek için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki durağa yürümek zorunda kaldı.

OTOBÜS SEFERLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Bulvar üzerinden TEM otoyoluna bağlanarak Kadıköy ve Üsküdar’a giden otobüs seferleri ise durma noktasına geldi. Otobüsler, otoyol kenarında yolcu alımı yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.