Süleyman Karadeniz ve Veysel Murat Tuğrul'dan suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Veysel Murat Tuğrul'un Özel Harekat Başkan Yardımcılığı görevini yaparken bir yolsuzluğa karıştığını iddia etti. Bakan, Tuğrul'un bir yemek firması ile anlaştığı ve illerdeki diğer özel harekat başkanlarına da bu firmadan yemek ihalesi alması için baskı kurduğunu iddia etti.

Bakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi ile tanınan ve tayini Muğla'ya çıkan dönemin Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Tuğrul ile 'yediklerinin içtiklerinin ayrı gitmediğini' söyledi.

Nefes'ten Aytunç Erkin'in köşe yazısına göre; Bakan açıklamalarının ardından Süleyman Karadeniz’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Veysel Murat Tuğrul’un da Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"KARADENİZ SORUŞTURMANIN BAŞLAMASINA BEN ÖNCÜLÜK ETTİM" DEDİ

Karadeniz, Tuğrul hakkındaki soruşturmanın başlatılmasında bizzat öncelük ettiğini söyledi.

Karadeniz'in avukatı suç duyurusunda özetle şöyle dedi:

“Şüphelinin iddialarına konu olayda dahi, bizzat kendisi Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’na başvurarak yardımcısı hakkında soruşturma başlatılmasına öncülük etmiştir. Dolayısıyla ortada gizlenmiş yahut üstü örtülmüş herhangi bir husus olmadığı gibi, şüphelinin tüm isnatları bu gerçeklik karşısında dayanaksız ve mesnetsizdir. Kaldı ki, şüpheli söz konusu basın açıklamasını müvekkilimin görevden ayrılmasından hemen sonra, hakkında idari soruşturma başlatılan Veysel Murat Tuğrul dosyasından tam dokuz ay sonra yapmıştır. Bu husus, açıklamanın salt gerçeği öğrenme saikiyle değil, tamamen maksatlı ve siyasi manipülasyon amacıyla gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Nitekim, şüphelinin açıklamalarından kısa süre sonra, 19 Eylül 2025 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklamasıyla da Özel Harekat Başkanlığı yemek ihalelerinde herhangi bir usulsüzlük olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur. Müvekkil, görev süresince yalnızca idari işleyişi değil, aynı zamanda güvenlik bürokrasisinin en kritik sorunlarından biri olan FETÖ/PDY yapılanmasıyla mücadeleyi de bizzat yürütmüş, ciddi bir örgütlenmenin önüne geçerek binden fazla personelin Özel Harekat Başkanlığı ile ilişiğini kesmiştir. Ayrıca, geçmiş dönemlerde tespit ettiği usulsüzlüklere dair Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu ve Emniyet Kriminal Başkanlığı ile yazışmalar yapmış, bu hususlarda Bakanlık işlemleri halen devam etmektedir. Ortada ne Özel Harekat Başkanlığı’nca yapılmış bir ihale ne de açıklamada adı geçen şirket tarafından alınmış herhangi bir iş vardır. Kaldı ki yemek ihaleleri mevzuat gereği sadece İl Emniyet Müdürlükleri Destek Hizmetleri birimlerince yapılabilmektedir. Bu nedenle Özel Harekat Başkanlığı’nda “ihale baskısı” yapıldığı iddiası fiilen ve hukuken imkansızdır.”

Erkin, Tuğrul'un da Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusundan bir kısmı da paylaştı.

"Tuğrul, CHP’li Bakan’ın basın açıklamasından sonra Bakan’a dört kez mail atarak kendisini bilgilendirdiğini ama konuyla ilgili tekzip yapılmadığını ifade etmiş. Tuğrul’un açıklamasındaki şu ifadeler de dikkat çekici:“Bu yapılanlar Fetövari kumpastır" diyen Erkin, şunları ifade etti: